BAKAN SOYLU, ANNESİNİN VEFAT ETTİĞİ HASTANEYE GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğle saatlerinde babası ile birlikte annesinin vefat ettiği Bakırköy'deki hastaneye geldi. Hastane girişinde bekleyen ilgililer, Bakan Soylu'ya taziye dileklerini iletti. Hastane önündekilerle bir süre konuşan Soylu, daha sonra hastaneye giriş yaptı.