Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi hayatını kaybetti! Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." dedi. Servet Soylu'nun cenazesinin, yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Bakan Soylu, annesi Servet Soylu'nun vefat ettiği Bakırköy'deki hastaneye geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Servet Soylu'nun cenazesinin yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vefat haberini, Twitter hesabından "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." ifadeleriyle paylaştı.
BAKAN SOYLU, ANNESİNİN VEFAT ETTİĞİ HASTANEYE GELDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğle saatlerinde babası ile birlikte annesinin vefat ettiği Bakırköy'deki hastaneye geldi. Hastane girişinde bekleyen ilgililer, Bakan Soylu'ya taziye dileklerini iletti. Hastane önündekilerle bir süre konuşan Soylu, daha sonra hastaneye giriş yaptı.
SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden Süleyman Soylu'nun annesi için başsağlığı mesajı paylaştı.
Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun kıymetli annesi Servet Soylu hanımefendinin vefatından büyük üzüntü duyduk. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Başta Bakanımıza ve tüm ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendinin Hakk'a yürüyen kıymetli validesi Servet Soylu Hanımefendiye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Servet teyzemize Allah'tan rahmet, başta sayın bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaşımında, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun muhterem anneleri Servet teyzemizin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Bakanımız ve kederli ailesine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun Rahmeti Rahman'a kavuşan muhterem annelerine Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Bakanımıza ve değerli ailesine Rabbim sabır versin." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun kıymetli annesi Servet Soylu hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.