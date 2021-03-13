Muhalefetin '128 milyar buhar oldu' algısı çöktü! İşte madde madde rezerv gerçekleri

2- TÜRKİYE'YE 2018, 2019 VE 2020'DE AÇIKTAN YAPILAN EKONOMİK SALDIRI

Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca neredeyse her yıl ikiz açık verdi:

-Dış ticaret açığı - Cari işlemler

Ancak 2019'da Türkiye 6,8 milyar dolarlık rekor bir düzeyde cari fazla verdi. Ancak Türkiye ekonomisi, 2018, 2019 ve 2020'de önceki yıllarla kıyaslanamayacak kadar çok döviz talebi ile karşı karşıya kaldı.

Bu olağanüstü talebin amacı, Türk finans piyasaları ve dolayısıyla hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zor durumda bırakmak.

ABD eski Başkanı Trump'ın attığı şu tweetler bu müdahaleye en açık örneklerdendi:

(Terör örgütü PKK/PYD-YPG'yi kastederek) "Eğer Kürtleri vururlarsa Türkye ekonomi mahvolur" (14 Ocak 2019)

-"Çizilen çerçeveyi aştığını düşünürsem, Türkiye'nin ekonomisini yerle bir ederim. Daha önce bunu yaptım" (7 Ekim 2019)

Trump'ın bu son tweeti sonrası dolar/TL 5,80'i aşmıştı.

3 - KÜRESEL EKONOMİYE KORONAVİRÜS DARBESİ

Mart 2020: Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de de görüldü.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de 2019'a göre 2020'de gelir kaybı yaşadı.

Mal ihracatında 12 milyar dolarlık kayıp.

Hizmet ihracatında en az 30-35 milyar dolarlık kayıp.

Sadece turizm 25 milyarlık dolarlık gelir kaybı.