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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Enver Aysever’e özel ihale

Büyükşehir Belediyesi, düzenleyeceği okuryazarlık kursu için, sadece ’in eğitimci olacağı sözleşme bedeli 238 bin lira olan bir ihale düzenledi. Sözleşme kapsamında, Aysever’in masrafları da belediye tarafından karşılanacak.

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Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Enver Aysever’e özel ihale

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, düzenleyeceği okuryazarlık kursu için ihale düzenledi.

238 bin TL'lik sözleşme bedeline sahip eğitim kapsamında, sadece Enver Aysever eğitim verecek. İhale kim tarafından kazanılırsa kazanılsın Aysever, kursun eğitmeni olacak.

MASRAFLAR BELEDİYE TARAFINDAN KARŞILANACAK
Okuryazarlık kursu kapsamında, 18 yaşın üstünde 20 kişi eğitim görecek. Enver Aysever'in yol ve konaklama masrafları da belediye tarafından karşılanacak. Bu masrafların belediyeye maliyeti yaklaşık 13 bin lira olacak.



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