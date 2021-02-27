Geçmişte Türkiye neden krize girdi. Doviz ihtiyacı karşılanamadığı için bunu yaşadı. Piyasa bu korkuyu yaşadığı için krize girildi. Bugün Türkiye'nin son 20 yılına özellikle pandemine dönemine baktığınız zaman döviz ihtiyacının karşılandığını görüyorsunuz. Bunu bildikleri halde birileri 128 miyar dolar net satılabilir rezerv varmış gibi iddialarda bulunup bunun satıldığını söylüyorlar. 128 milyar dolarlık net bir rezerv varmış gibi bunun satıldığını iddia ediyorlar. Şunu bile gözden kaçırıyorlar. "128 milyar dolar sattı" diyorsunuz. "Ne kadardan sattı?" diyoruz. Diyorlar ki "Doları düşük tutmak için 7 ile 8.50 arası sattı." Ortalaması 7.75-7.80'e gelir. 7.80'den sattığı dövizi 6.80-7 aralığında geri aldıysa yaklaşık 13 milyar dolar karı var. 13 milyar dolarlık bir kar elde etmiş olması gerekiyor.