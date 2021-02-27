Rezervlerin buharlaşması mümkün mü? CHP rezerv çarpıtması ile ne hedefliyor? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut A Haber’de değerlendirdi
Son dönemde koronavirüs salgınına rağmen Türkiye ekonomisini büyütmeyi başardı. Bu dönemde sondaj gemileri ile büyük bir keşfe imza atıldı. Ancak CHP son dönemde gerçek olmayan rakamlarla Enerji Bakanlığı döneminde önemli başarılara imza atmış Hazine ve Maliye ve Bakanlığı döneminde yerli ve milli politikalarla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamış Berat Albayrak’ı hedef aldı. Peki CHP gerçek olmayan rakamlarla neden algı kampanyası yapıyor? Merkez Bankası ne kadar kar etti? CHP 'Berat Albayrak'ı neden hedef alıyor? Tüm bunları A Haber canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un açıklamaları:
"CHP tarafından ortaya atılan iddialar cehalet kokuyor. Bilenlerin de bilinçli şekilde kötü olarak başka tarafa çekmek amacıyla ortaya attığı iddialar. İyi niyetle 'Rezervler azaldı mı?' diye soranları bunun dışında bırakıyorum. Birileri bildiği halde, birileri 2001 yılındaki krizde Hazine müsteşarı olduğu halde, (CHP Sözcüsü FAik Öztrak) 2001 yılında Kemal Derviş ile birlikte Türkiye'ye ciddi bir krize soktu. Bunu bildikleri halde bu söylemleri üretiyorlar. Piyasa bunları dolandırıp dillendiriyorlar.
Türkiye'de 2018-2020 arasındaki süreçte dünya pandemiyle uğraşırken Türkiye'de rakamlara baktığınız zaman 2020 yılı rakamlarına özellikle baktığınız zaman 93 milyar dolarlık bir ihtiyacı olduğunu görüyorsunuz. Bir kısmının cari açık kullanıldığını bir kısmının yabancı çıkış olduğunu ciddi anlamda bir altın ithalatı olduğunu içerden yerleşiklerle birlikte talep edilen döviz miktarının tamamen karşılandığını görüyorsunuz.
Geçmişte Türkiye neden krize girdi. Doviz ihtiyacı karşılanamadığı için bunu yaşadı. Piyasa bu korkuyu yaşadığı için krize girildi. Bugün Türkiye'nin son 20 yılına özellikle pandemine dönemine baktığınız zaman döviz ihtiyacının karşılandığını görüyorsunuz. Bunu bildikleri halde birileri 128 miyar dolar net satılabilir rezerv varmış gibi iddialarda bulunup bunun satıldığını söylüyorlar. 128 milyar dolarlık net bir rezerv varmış gibi bunun satıldığını iddia ediyorlar. Şunu bile gözden kaçırıyorlar. "128 milyar dolar sattı" diyorsunuz. "Ne kadardan sattı?" diyoruz. Diyorlar ki "Doları düşük tutmak için 7 ile 8.50 arası sattı." Ortalaması 7.75-7.80'e gelir. 7.80'den sattığı dövizi 6.80-7 aralığında geri aldıysa yaklaşık 13 milyar dolar karı var. 13 milyar dolarlık bir kar elde etmiş olması gerekiyor.
Ama böyle bir satış yok. 2020 yılında 93 milyar dolarlık ihtiyaç karşılanmış. Dönem dönem döviz satılmış ve geri alınmış. Piyasanın özellikle dengelenmesi için kullanılmış ama 128 miyar dolar erimiş yok olmuş gibi durum söz konusu değil. Bilançonun bir tarafını satıp diğer tarafını boş bırakmazsınız. Dolar sattıysanız TL aldınız, TL sattıysanız karşılığında başka bir şey aldınız. Aktif ve pasif dengesini kurmadan kime neyi satıyorsunuz. Merkez Bankası 128 milyar dolar sattı peki karşılığında alınan TL nerede? Böyle bir iddia olamaz resmen cehalet kokuyor.
Türkiye pandemi döneminde OECD ülkeleri içerisinde büyüyen 3 ülkeden birisidir. Türkiye'nin 2018-2020 yılı içerisindeki ekonomik performansına baktığınız zaman ve 2021 rakamlarını incelediğiniz zaman Türkiye dünyada büyüme sağlayacak iki ülkeden biri olarak öne çıkıyor. Bütün bunları yan yana koyup değerlendirdiğinizde bu atılan iftiraların bir yere varmayacağını göreceksiniz.
Bugün uzay konusunda 'Türkiye gidemez yapamaz' diyenler var. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 2016 yılında Deltav roket şirketleri kuruldu. Ve o şirket 5 yıldır çalışıyor. Delta bugün hibrit roket üretebilen birkaç şirketten bir tanesi oldu.
Sayın Cumhurbaşkanının 2013 yılında beri söylediği 'Yer altı kaynaklarını çıkaracağız ve bunları Türk insanına dağıtacağız.' ifadelerinin gerçekliği var. Yeraltı kaynakları Karadeniz, Akdeniz ve Ede'dir. İşte Berat Albayrak o dönemde gemilerin alınması vizyonunu ortaya koydu. Berat Bey ile bir toplantı yaptık. Berat Bey o dönemde bu gemilerin mutlaka alınması gerektiği ifade etti. Bürokraside bazılarının vizyonu buna yetmediği için Enerji Bakanlığı bu gemileri alarak o süreci tamamlandı.
Bugün o gemiler olmasa Akdeniz'de o gemileri arayamayız. Bugün o gemiler olmasa Türkiye'nin hakları Yunanistan, Fransa ve Amerika'ya giderdir. Berat Albayrak o gemilerin alınmasını o kadar titizlikle yürüttü ki eğer yabancılar gemilerin böyle kullanılacağını bilseydi bize satmazlardı bile. O gemiler alındı rezervlerin aranması için tekrar düzenlendi.
Yunanistan başka ülkelerden aldığı destekle sağda solda tatbikatlar yaparken Türkiye 85 parça gemiyle Mavi Vatan'da tatbikat yapıyor. İşte bu büyük vizyonlar sayesinde o gemileri aldık. O gemilerin alınması tamamlanmadan ortaya çıksaydı. muhalefet inanın insanları sokağa davet ederdi."