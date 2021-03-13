"Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz" diyen Mansur Yavaş'tan suya yüzde 80 zam talebi





YAVAŞ: "SU PARASINI TAYİN EDERKEN, MALİYET ATI ÇOK CÜZİ KARLA VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimlerinden önce su zammın çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Su parasını tayin ederken, maliyet atı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek. Yardım alan ailelerin 50 lirası elde kaldı. Onlar farkında değiller. 50 lirayla aileler çocuklarına 1-1.5 kilo et alıyorlar, süt alıyorlar, çocuklarına bot ve giyecek kaban alıyorlar. 50 liranın önemi o kadar çok ki yardım alan aileler arasından" iddiasında bulunmuştu.



ASKİ tarafından hazırlanan kademeli su teklifi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne gelerek su fiyatlarına yüzde 50 ila yüzde 80 oranında zam yapmayı teklif etti. Ancak teklif AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından reddedilmişti.

MANSUR YAVAŞ SUÇLU BULUNDU, YAPTIĞI UYGULAMA İPTAL EDİLDİ

Mansur Yavaş, 7 Aralık 2020 tarihindeki meclis oturumunda gündem görüşülmekteyken gündeme dahil edilmesi istemiyle AK Parti grubu tarafından verilen teklifi meclis onayına sunmadan, hukuki metinlerde yazılı olmasına rağmen "ben farklı düşünüyorum" diyerek gündeme almamıştı. Konuyla ilgili taraflar mahkemelik oldu ve açılan dava sonuçlanarak Mansur Yavaş suçlu bulundu. Mahkeme, gündeme ek madde eklenmesi teklif edildiğinde bu teklifin meclise sunulacağına, meclis başkanının ise teklifi meclise sunup sunmayacağı konusunda takdir ve yetkisinin bulunmadığına karar verdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse; "Sayın Yavaş gündeme eklenmesi için verdiğimiz teklifi hukuki metinlere rağmen 'Ben farklı düşünüyorum' diyerek meclis oylamasına sunmadan reddetmişti. Mahkeme Sayın Yavaş'ın bu hareketini hukuka aykırı bulmuş ve yaptığı işlem iptal edilmiştir. Biz bu olayları çok yaşadık. Meclis üyelerinin demokratik haklarını kullanması engellenmiştir. Belediye meclisini yönetmek kanunları yok sayma hakkı vermez. Mecliste mikrofonları kapatılanlar bizler değil susturulmak istenen halkımızdır. Bu yapılanlar Ankara halkına saygısızlıktır. Sayın Yavaş'ı nezaket ve hukuka uygun şekilde meclis başkanlığına yakışır bir şekilde meclis yönetmeye, yaptığı bu saygısızlıktan dolayı da milletimizden özür dilemeye davet ediyorum" demişti.