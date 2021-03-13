Mansur Yavaş'ın suya yüzde 80 zam teklifine AK Parti ve MHP geçit vermedi

Ankara'da ulaşım ve halk ekmeğe peş peşe zam yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi ise suya zam yapmaya çalıştı. Yüzde 80 oranında yapılması planlana zam teklifi AK Parti ve MHP'li belediye meclis üyeleri tarafından engellendi.

"Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz. Su parasını tayin ederken, maliyet atı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, suya yüzde 80 zam yapılmasını istedi.





ANKARA'DA SUYA YÜZDE 80 ZAM YAPILMAK İSTENDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin hazırladığı su zammı teklifi görüşmeleri Mart Ayı Meclis Toplantısı 5. birleşiminde bir kez daha ertelendi.



ASKİ tarafından getirilen ve bir kez daha ertelenen teklifte 15 metreküp üstü kullanıma yüzde 80 zam yapılmasını, 10 - 15 metreküp arasındaki kullanıma ise yüzde 50 zam yapılması öngörülüyor.







SU ZAMMINI "TASARRUF" DİYEREK SAVUNDULAR

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Meclis Toplantısı 5. Birleşimi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal başkanlığında gerçekleşti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu teklifin ertelenmesinin ardından söz aldı. Neslihanoğlu şunları söyledi:

"Yüzde 15'lik bir kesim suyun yüzde 50'sini kullanıyor. Kalan kısmın ne suçu var? Fatura miktarları arttığı zaman insanlara tasarruf etme imkanı sağlamış oluruz. Bu konu yine ertelendi. En kısa sürede görüşmeliyiz. Ankaramız için doğamız için aboneler için gerçekten faydalı olacaktır."



KÖSE: KADEMELİ SU İLE BERABER ÖNERDİKLERİ FAHİŞ ZAMLARDAN BAHSETMİYORLAR

Yaşar Neslihanoğlu'nun konuşmasının ardından, Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse söz istedi. Köse, Yaşar Neslihanoğlu'nun kademeli suyla beraber önerdikleri fahiş zamlardan bahsetmediğine değinerek, şunları söyledi:



"Yaşar bey zam oranlarını açıklasın daha sonra söz alayım istedim ama söylemedi maalesef. Tüm meclis üyelerinin ve Ankara halkının bunu bilmesi lazım.. Sayın Mansur Yavaş'ın meclise kademeli su diye getirdiği önergede; 10 ve 15 metreküp arasındaki kullanıma yüzde 50, 15 metreküp üzeri kullanımlara ise yüzde 80 zam önerisi var. Ben bunu tüm Ankara halkına duyurmak isterim. Bu konuda bir kamuoyu yoklaması yapılsa Ankara halkı bunu kabul eder mi? Biz kesinlikle fahiş zam teklifine 'Hayır' diyoruz."





"ANKARA HALKININ BEKLENTİSİ ZAM DEĞİL İNDİRİMDİR"

Murat Köse, Mansur Yavaş'ın seçim öncesi vaatlerinde su fiyatlarının çok yüksek olduğunu söylediğini hatırlatarak, "Pandemi sürecinde suya olan ihtiyacın herkes farkında. Sayın Yavaş seçim öncesinde su fiyatlarının çok yüksek olduğunu söylüyordu. Dolayısıyla burada sayın başkandan Ankara halkının beklentisi yüzde 50, yüzde 80 zam değil suya indirim yapılmasıdır" dedi.



"KADEMELİ SU TEKLİFİNİN ARKASINDA BAŞKA NEDENLER VAR"

Murat Köse kademeli su teklifinin konuşulabileceğini ancak bu teklifin arkasında başka sebepler olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Kademeli su konuşulabilir, tartışılabilir ancak bunun arkasında başka bir şey yatıyor. Bu konuya da açıklık getireyim. Sayın Mansur Yavaş bu artışlardan hareketle yaklaşık mevcut yıllık tahsilat giderinin yüzde 30, yüzde 35 hatta oranlara göre yüzde 40 oranında ilave ek gelir elde etmeyi düşünüyor. Bu rakam 400 milyon TL'dir. Bunun 100 milyon TL'si bahçe kullananlardan çıktı diyelim geri kalan kimin cebinden çıkacak. 10 ila 15 metreküp arasında su kullananların yüzde 50 zam alması ne demektir. Asıl amaç Büyükşehir Belediyesine ASKİ'ye ilave gelir elde etme çabasıdır. Bu teklif bu şekilde değerlendirilmelidir. Biz bugüne kadar ASKİ'nin yatırımları konusunda ne kadar ayırdıysa eksik kalan kısımları içinde gerekeni yaptık. Geçen sene biz 472 milyon TL'lik kredi kullanmasına izin verdik. Bu sene de yaklaşık 500 milyon TL'lik kredi kullanması kararını çıkardık. Yatırımlara ihtiyaç var ise biz meclisten bunu zaten veriyoruz. Tekrar söylüyorum fahiş zammın kesinlikle karşısındayım, vatandaşın duygularını istismar ederek onun üzerinden farklı amaçlar çerçevesinde bu işin gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum."



MURAT ILIKAN, MANSUR YAVAŞ'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan da oturumda söz aldı. Ilıkan, Mansur Yavaş'ın 23 Şubat 2019'daki bir beyanında kullandığı "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" ifadelerini hatırlattı.





BU TEKLİFİN HAZIRLANIŞINDA PROBLEMLER VAR

Murat Ilıkan, şunları söyledi:

"28 Ağustos 2019'da ASKİ kademeli su tarifi teklifinde aylık 14 milyon TL, yıllık ise 175 milyon TL gelir artışı öngördüğü için bu teklifin yapıldığı söylendi. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti grupları olarak bu teklifi reddettik. Yaşar beyin bahsettiği rakamlarda ve ASKİ'nin bu teklifi hazırlayışında bir sorun var. Ankara'da 2 milyon 444 bin abone var fakat burada kartlı sayaç olan 400 bin abone hiç hesapta yok. Kendi sundukları evrakta bile 'Mekanik sayaçlar baz alınarak hesaplanmıştır' diyor. Hali hazırdaki mevcut abone sayısının yüzde 20'si hiç hesaba katılmamış. Bunun da yüzde 70'lik kısmı konut deniyor. Yaşar beyin önündeki evrak bizde de var. Kendisi ısrarla yüzde 70 diyor ancak ASKİ'den aldığımız evrakta yüzde 65 diyor. 65 ile 70'lik kısımda yaklaşık olarak 65 bin abone yok sayılıyor. Kendi dökümanlarında bile bu verilerin 2019'a göre hazırlandığı belirtiliyor. 2020 yılı yeniden hesaplansın. ASKİ çalışsın ve düzgün bir teklif yapsın. Sosyal yardım alanları, engellisinden tutunda dul, yetim aileleri de bundan yararlansın. Ama işin ücret artırma kısmıyla ilgili de düzenleme yapılsın. Bir maddeyi reddettiğimiz zaman hepsini reddediyormuşuz gibi algılanmasın. Birine 'Evet' diyeceğimiz zamanda insanları hepsine 'Evet' demek zorunda bırakmasınlar. Bunların hepsini birbirinden ayırıp ona göre oylayalım. Vatandaşa bir faydamız olsun, vatandaşın cebine de bu yansımasın derdindeyiz."





YAVAŞ: "SU PARASINI TAYİN EDERKEN, MALİYET ATI ÇOK CÜZİ KARLA VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimlerinden önce su zammın çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Su parasını tayin ederken, maliyet atı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek. Yardım alan ailelerin 50 lirası elde kaldı. Onlar farkında değiller. 50 lirayla aileler çocuklarına 1-1.5 kilo et alıyorlar, süt alıyorlar, çocuklarına bot ve giyecek kaban alıyorlar. 50 liranın önemi o kadar çok ki yardım alan aileler arasından" iddiasında bulunmuştu.



ASKİ tarafından hazırlanan kademeli su teklifi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne gelerek su fiyatlarına yüzde 50 ila yüzde 80 oranında zam yapmayı teklif etti. Ancak teklif AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından reddedilmişti.

MANSUR YAVAŞ SUÇLU BULUNDU, YAPTIĞI UYGULAMA İPTAL EDİLDİ

Mansur Yavaş, 7 Aralık 2020 tarihindeki meclis oturumunda gündem görüşülmekteyken gündeme dahil edilmesi istemiyle AK Parti grubu tarafından verilen teklifi meclis onayına sunmadan, hukuki metinlerde yazılı olmasına rağmen "ben farklı düşünüyorum" diyerek gündeme almamıştı. Konuyla ilgili taraflar mahkemelik oldu ve açılan dava sonuçlanarak Mansur Yavaş suçlu bulundu. Mahkeme, gündeme ek madde eklenmesi teklif edildiğinde bu teklifin meclise sunulacağına, meclis başkanının ise teklifi meclise sunup sunmayacağı konusunda takdir ve yetkisinin bulunmadığına karar verdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse; "Sayın Yavaş gündeme eklenmesi için verdiğimiz teklifi hukuki metinlere rağmen 'Ben farklı düşünüyorum' diyerek meclis oylamasına sunmadan reddetmişti. Mahkeme Sayın Yavaş'ın bu hareketini hukuka aykırı bulmuş ve yaptığı işlem iptal edilmiştir. Biz bu olayları çok yaşadık. Meclis üyelerinin demokratik haklarını kullanması engellenmiştir. Belediye meclisini yönetmek kanunları yok sayma hakkı vermez. Mecliste mikrofonları kapatılanlar bizler değil susturulmak istenen halkımızdır. Bu yapılanlar Ankara halkına saygısızlıktır. Sayın Yavaş'ı nezaket ve hukuka uygun şekilde meclis başkanlığına yakışır bir şekilde meclis yönetmeye, yaptığı bu saygısızlıktan dolayı da milletimizden özür dilemeye davet ediyorum" demişti.