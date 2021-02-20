Mansur Yavaş, hizmette yavaş! Ankara’da birçok mahallede derelere kanalizasyon suları akıyor

MAHALLE MAHALLE ANKARA'NIN KANALİZASYON SORUNU

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, sosyal medya hesabından birçok mahallenin kanalizasyon sorunun gösteren görüntüleri paylaşarak tek tek şunları söyledi:



* Ankara / Mamak Kızılca Mahallesi Ankara Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğünde olan kanalizasyon sistemleri yok denecek durumdadır. Bu durum ABB'ye ve ASKİ Genel Müdürlüğüne defalarca bildirilmesine rağmen herhangi bir adım atılmamıştır.

* Ankara / Kazan Alpagut Mahallesi Ankara Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğünde olan foseptik çukurlarında biriken atıklar çekilmiyor. Atık sular koku yapıyor ayrıca bu atık sular çaya taşıyor.

* Ankara / Elmadağ Kayadibi Mahallesi Ankara Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğünde olan kanalizasyon sistemlerinin yetersizliği sebebiyle taşan atık sular sulama çayına karışıyor. Vatandaşlar bu suyu sebze ve meyve bahçelerinde kullanıyor

* Ankara / Çubuk Sünlü Mahallesi Ankara Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğünde olan foseptik çukurları taşıyor ve bu kirli atıklar Çubuk Çayı'na dökülerek Ankara Barajı'na ulaşıyor.

* Ankara / Akyurt Elecik Mahallesi Ankara Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğünde olan kanalizasyon sistemlerinin yetersizliği sebebiyle taşan atık sular bağ, bahçe ve hayvanlar için kullanan sulara karışıyor.

* Ankara / Çubuk Sığırlı Hacı Mahallesi Ankara Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğünde olan kanalizasyon sistemlerinin yetersizliği sebebiyle taşan atık sular dere yatağındaki suya karışarak Çubuk Çayı'na kadar ulaşıyor.

*Ayrıca Ankara'nın Kozan Aydın Mahallesi, Elmadağ Kayadibi Mahallesi, Mamak Kızılca Mahallesi, Gölbaşı Yağlıpınar Mahallesi ve Gölbaşı Oyaca Mahallesi gibi mahallelerde de aynı sorunun yaşandığı belirtiliyor.