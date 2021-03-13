13 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan İstanbul'da vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Erdoğan İstanbul'da vatandaşlarla sohbet etti

Son dakika haberine göre 'da bulunan Başkan 'daki konutundan 'ne giderken vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdüreceği, Vahdettin Köşkü'ne geçti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
ABONE OL


Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde 'daki konutunda çıkarak 'ne geçti.

Erdoğan, ilk olarak 'nde durarak yol kenarındaki vatandaşları selamladı.



Erdoğan daha sonra 'de de durarak vatandaşlarla bir süre sohbet etti.


Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdüreceği, Vahdettin Köşkü'ne geçti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA