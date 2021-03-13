Ayasofya rekoru! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy son beş yıllık bilançosunu açıkladı

Ayasofya Camisi, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26 Ocak 2005 tarih ve 405 sayılı kararı ile korunması gerekli anıt eser olarak tescil edilmiştir. Tapu kayıtlarında vasfı; 'Türbe, Akaret ve Muvakkithane ve Medreseyi Müştemil Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi' olup, tapuya tescil tarihi 19 Kasım 1936'dır.