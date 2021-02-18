Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ayasofya Camii'nde Regaip Kandili coşkuyla idrak edildi Ayasofya Camii'nde Regaip Kandili coşkuyla idrak edildi
İstanbul'da
Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde program düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen programa katılarak dua etti. Giriş Tarihi: 18.02.2021 23:25 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 23:31
Mübarek 3 ayların müjdecisi olan
Regaib gecesi tüm yurtta coşkuyla idrak edildi. GALERİ DEVAM EDİYOR
İslam dünyasında yılın en kutsal ayları olarak kabul edilen üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili, tüm yurtta
koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek coşkuyla idrak edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen programa katılarak dua etti.
7'den 70'e camide buluşan herkes ellerini semaya açıp dua etti.