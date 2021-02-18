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Ayasofya Camii'nde Regaip Kandili coşkuyla idrak edildi

İstanbul'da Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde program düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen programa katılarak dua etti.

Giriş Tarihi: 18.02.2021 23:25 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 23:31
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Ayasofya Camii'nde Regaip Kandili coşkuyla idrak edildi

Mübarek 3 ayların müjdecisi olan Regaib gecesi tüm yurtta coşkuyla idrak edildi.

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Ayasofya Camii'nde Regaip Kandili coşkuyla idrak edildi

İslam dünyasında yılın en kutsal ayları olarak kabul edilen üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili, tüm yurtta koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek coşkuyla idrak edildi.

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Ayasofya Camii'nde Regaip Kandili coşkuyla idrak edildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen programa katılarak dua etti.

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Ayasofya Camii'nde Regaip Kandili coşkuyla idrak edildi

7'den 70'e camide buluşan herkes ellerini semaya açıp dua etti.

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Ayasofya Camii'nde Regaip Kandili coşkuyla idrak edildi