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Miraç Kandili için Ayasofya ve Eyüp Sultan camilerine akın ettiler

Miraç Kandili sebebiyle birçok vatandaş Ayasofya Camii ve Eyüp Sultan Camii'ne akın etti. Kılınan akşam namazının ardından Kur'anı Kerim okundu. Vatandaşlar ellerini semaya açarak dualar etti.

Giriş Tarihi: 10.03.2021 23:39 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 23:55
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Miraç Kandili için Ayasofya ve Eyüp Sultan camilerine akın ettiler

Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna kabul edildiği gece olan Miraç Kandili dolayısıyla birçok vatandaş Ayasofya Camii ve Eyüp Sultan Camii'ne akın etti.

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Miraç Kandili için Ayasofya ve Eyüp Sultan camilerine akın ettiler

Kılınan akşam namazının ardından camilerde Kur'an-ı Kerim okundu. Ayasofya Camii ve Eyüp Sultan Camii'ne gelenler ellerini semaya açarak dualar etti.

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Miraç Kandili için Ayasofya ve Eyüp Sultan camilerine akın ettiler

Öte yandan, Koranavirüs salgını sebebiyle namaz sırasında sosyal mesafe korunarak saf tutuldu.

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Miraç Kandili için Ayasofya ve Eyüp Sultan camilerine akın ettiler

"EŞİM, ÇOCUKLARIM VE BABAMLARLA GELDİM"
Miraç Kandili için ailesiyle birlikte Eyüp Sultan Camii'ne gelen Engin Aydın, "Namazımızı kıldık, namazımızı eda ettik. Allah kabul etsin İnşallah. Bütün herkesin kandilini kutluyorum. Hayırlı kandiller diliyorum herkese. Ailecek geldik. Eşim, çocuklarım ve babamlarla beraber geldik. Allah herkesin duasını kabul etsin" diye konuştu.

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Miraç Kandili için Ayasofya ve Eyüp Sultan camilerine akın ettiler
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