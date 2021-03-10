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11 Mart 2021, Perşembe
Haberler Galeri Miraç Kandili için Ayasofya ve Eyüp Sultan camilerine akın ettiler
Miraç Kandili için Ayasofya ve Eyüp Sultan camilerine akın ettiler
Miraç Kandili sebebiyle birçok vatandaş Ayasofya Camii ve Eyüp Sultan Camii'ne akın etti. Kılınan akşam namazının ardından Kur'anı Kerim okundu. Vatandaşlar ellerini semaya açarak dualar etti.
Giriş Tarihi: 10.03.2021 23:39 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 23:55