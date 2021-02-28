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Haberler Galeri Ünlü yönetmen Guy Ritchie'den Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Topkapı Sarayı'na ziyaret

Ünlü yönetmen Guy Ritchie'den Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Topkapı Sarayı'na ziyaret

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve Hollywood'un ünlü isimleri İstanbul turuna çıktı. Ünlü isimler ilk olarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ziyaret ederek, rehberlerden bilgiler aldı. Ünlü isimler daha sonra rehberler eşliğinde Yerebatan Sarnıcı ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 28.02.2021 18:21 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 18:22
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Ünlü yönetmen Guy Ritchie'den Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Topkapı Sarayı'na ziyaret

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve Hollywood'un ünlü isimleri İstanbul turuna çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü yönetmen Guy Ritchie'den Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Topkapı Sarayı'na ziyaret

Ünlü isimler ilk olarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ziyaret ederek, rehberlerden bilgiler aldı.

  • 3
  • 9
Ünlü yönetmen Guy Ritchie'den Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Topkapı Sarayı'na ziyaret

Ünlü isimler daha sonra rehberler eşliğinde Yerebatan Sarnıcı ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.

  • 4
  • 9
Ünlü yönetmen Guy Ritchie'den Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Topkapı Sarayı'na ziyaret
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Ünlü yönetmen Guy Ritchie'den Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Topkapı Sarayı'na ziyaret
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