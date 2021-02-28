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Ünlü yönetmen Guy Ritchie'den Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Topkapı Sarayı'na ziyaret
Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve Hollywood'un ünlü isimleri İstanbul turuna çıktı. Ünlü isimler ilk olarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ziyaret ederek, rehberlerden bilgiler aldı. Ünlü isimler daha sonra rehberler eşliğinde Yerebatan Sarnıcı ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.
Giriş Tarihi: 28.02.2021 18:21Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 18:22