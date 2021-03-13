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Esnaftan Kılıçdaroğlu'na tepki! İzmir ziyaretinde neye uğradığını şaşırdı

CHP Lideri 'na, ziyareti kapsamında gittiği 'nde bir esnaf, "İzmir'e en iyi hizmet veren İhsan Alyanak'tı. yolu öldürüyor bizi. Yollarımız bozuk araçlarımızın alt takımı kalmadı. Lütfen ne olur; Sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın" diyerek, tepki gösterdi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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CHP Genel Başkanı , ziyaretleri kapsamında ilk ziyaretini 'ne yaptı. Halde esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na, Başkanı CHP'li , milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçe başkanları eşlik etti. Kılıçdaroğlu'na bir esnaftan "bozuk yol" tepkisi geldi.

'SİZDEN RİCAMIZ BELEDİYELERİMİZ GÜZEL ÇALIŞSIN'
Sebze satan esnaf ise, Kılıçdaroğlu'na yolların bozuk olduğunu söyleyerek, "İzmir'e en iyi hizmet veren İhsan Alyanak'tı. Işıkkent Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Yollarımız bozuk araçlarımızın alt takımı kalmadı. Lütfen ne olur. Sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın" dedi.

Adını açıklamayan bir esnaf ise, Kılıçdaroğlu'na ilçesine bağlı , , gibi 2B arazilerinin yoğun olduğu yerlerde inşa edilen evlerin yıkımıyla ilgili, "Neden Bornova? Neden Yakaköy? Yapı kayıt belgesi iptal edilen 350 binin üzerinden konut varken İzmir Bornova Yakaköy'den başlamak neden?" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ise "Gerekirse Çevre Şehircilik Bakanlığı ile görüşürüz, gerekirse söyleriz. Milletvekili arkadaşlarımızı yönlendiririz. Gerekli araştırmayı yaparlar. Konuyu çözmeye çalışalım" şeklinde yanıt verdi.

Kılıçdaroğu daha sonra esnaf ile kahvaltı yaptı.

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