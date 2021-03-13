Esnaftan Kılıçdaroğlu'na tepki! İzmir ziyaretinde neye uğradığını şaşırdı

Adını açıklamayan bir esnaf ise, Kılıçdaroğlu'na Bornova ilçesine bağlı Çiçekliköy, Yakaköy, Beşyol gibi 2B arazilerinin yoğun olduğu yerlerde inşa edilen evlerin yıkımıyla ilgili, "Neden Bornova? Neden Yakaköy? Yapı kayıt belgesi iptal edilen 350 binin üzerinden konut varken İzmir Bornova Yakaköy'den başlamak neden?" dedi.