İBB Hukuk Müşavirliği de başsavcılığa Fazilet durağından bir seferde 71 kişinin bindiğini gösteren sahte evrak düzenlemişti. Başsavcılık sahte evrak düzenlendiğini belirledi. Sahte evrakta BELBİM A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Bayrak'ın imzası bulunuyor.

* Başsavcılık; İBB Hukuk Müşavirliği'nden gönderilen 2020/1446 sayılı ilk yazı ekindeki tabloda her ne kadar otobüsün 06:13'teki ilk hareketinden sonraki ilk 3 durak olan Kağıthane Belediyesi, Kağıthane Emniyet Müdürlüğü ve Yavuz Selim Parkı'ndan sonraki tüm yolcu bilgilerinin Fazilet durağı olarak kaydedildiğini ve sonraki tüm duraklara ait yolcu verilerinin sanki tüm yolcular Fazilet durağından binmiş gibi gösterildiğini tespit etti.





* Başsavcılığın takipsizlik kararında; İBB Hukuk Müşavirliği'nin söz konusu verilerine göre Fazilet durağından bir seferde otobüse 71 kişinin bindiğinin gözüktüğü ancak İBB Hukuk Müşavirliği'nin 30 Nisan 2020 tarihli son yazısı ekindeki belgelerde açıkça belirtildiği üzere, araç bilgisayarından validatöre durak ID bilgisi iletilmediğinden, validatöre iletilen en son verinin 06:20'de kaldığı ve bu saatten sonra veri akışı olmadığından binen kişilerin en son iletilen durak ID'sinde yani Fazilet durağından gözüktüğünün belirtildiğine dikkat çekildi.



* İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu tarafından 28 Nisan 2020 tarihinde gönderilen yazıda; 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan ve saat: 06.13'de hareket eden otobüsün araç içi kamera kayıtları ile BELBİM kayıtlarının farklı olduğuna dikkat çekildi.

(BARIŞ SAVAŞ / SABAH)