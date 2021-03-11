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Fazilet durağı soruşturması derinleşiyor! Avukat Mücahit Birinci: Validatör kayıtları resmi evrak hükmündedir

Büyük tartışmalara ve toplumda büyük infiale neden olan soruşturması derinleşiyor. ; , , ve hakkında soruşturma izni verdi. Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve hakkında 'na suç duyurusunda bulunan avukat , SABAH’a konuştu. Mücahit Birinci, Fazilet Durağı yalanının üzerinde tepinenlerle ilgili hukukun gereğini yaptığını belirterek, “İçişleri Bakanlığı’nın bu noktadaki, failler hakkındaki soruşturma izinlerini hukukun gereği olarak değerlendiriyorum. Bakanlık, hem şahsen benim itibarsızlaştırmaya çalışanlarla ile ilgili Murat Ongun aleyhinde, hem de sahte evrakların savcılık dosyasına gönderilmesi ile ilgili Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğer görevlilerle ilgili soruşturma izni vermiş bulunmaktadır. Kanaatimce validatör kayıtları resmi evrak hükmündedir” dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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Fazilet durağı soruşturması derinleşiyor! Avukat Mücahit Birinci: Validatör kayıtları resmi evrak hükmündedir

; soruşturmasında pandemi döneminin en büyük yalanına imza atan ve sahte evrak düzenleyerek 'na sunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) , İBB Başkan Danışmanı , İBB 1. Hukuk Müşaviri ve İBB Hukuk Müşaviri hakkında soruşturma açtı.

(Avukat Mücahit Birinci)

BİRİNCİ: VALİDATÖR KAYITLARI RESMİ EVRAK HÜKMÜNDEDİR

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve eski muhabiri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan eski AK Parti Grup Başkanvekili avukat , İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma iznini SABAH'a değerlendirdi.

Mücahit Birinci, Fazilet Durağı yalanının üzerinde tepinenlerle ilgili hukukun gereğini yaptığını belirterek, "İçişleri Bakanlığı'nın bu noktadaki, failler hakkındaki soruşturma izinlerini hukukun gereği olarak değerlendiriyorum. Bakanlık, hem şahsen benim itibarsızlaştırmaya çalışanlarla ile ilgili Murat Ongun aleyhinde, hem de sahte evrakların savcılık dosyasına gönderilmesi ile ilgili Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğer görevlilerle ilgili soruşturma izni vermiş bulunmaktadır. Kanaatimce validatör kayıtları resmi evrak hükmündedir" dedi.

"RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU"

Mücahit Birinci; Resmi Evrakta Sahtecilik suçunun 'nun 204 maddesinde düzenlendiğini hatırlatarak, şunları söyledi:
"Resmi evrakta sahtecilik, üç farklı seçimlik hareketle kasten işlenebilen bir suçtur: Sahte resmi belge üretilmesi veya mevcut resmi belgenin gerçeğe aykırı düzenlenmesi, gerçek bir resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi, sahte resmi belgenin kullanılması. Üç seçimlik hareketten üçünün de, Fazilet Durağı yalan algı çalışmasında oluştuğunu gözlemlemekteyiz."

"YALAN DA BİR ÇEŞİT TERÖRDÜR"

"Bizim yapacağımız şey bundan sonra da, şimdiye kadar yaptığımız gibi, yargı sürecinin takipçisi olmaktır. Bu Goebbels'çi algı operasyonlarının, ülke siyaset gündeminden kalkması ve tekrarlanmaması için çabalamaktayız. Zira bizce yalan da bir çeşit terördür."

MURAT ONGUN MÜCAHİT BİRİNCİ'YE HAKARET ETMİŞTİ

Murat Ongun; 29 Mart 2020 tarihinde koronavirüs sürecinde yolculuk yaptığı otobüste yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle Mücahit Birinci'ye hakaret etmiş ve "Değerli İstanbullular. Lütfen dikkatle okuyun ve paylaşın. Bu, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik organize kötülüğün fotoğrafıdır. Bugün önce troll hesapların sonra da bazı basın organlarının paylaştığı 'dolu otobüs' fotoğraflarındaki olağanüstü durumu yakından araştırdık" iddiasında bulunmuştu.

Ongun, 30 duraklı 62 No'lu Kağıthane-Kabataş Hattımıza sabah 06.00'da Fazilet Durağı'ndan şoförün uyarısına rağmen araca bir anda 47 yolcu binmiştir" iddiasında bulunmuştu.

* Mücahit Birinci, İmamoğlu, Ongun ve Hürriyet Gazetesi eski muhabiri İsmail Saymaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık, İBB'nin suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmada 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun iddiasının gerçeği yansıtmadığını, Fazilet durağından da otobüse hiç yolcu alınmadığını tespit etti.

İBB Hukuk Müşavirliği de başsavcılığa Fazilet durağından bir seferde 71 kişinin bindiğini gösteren sahte evrak düzenlemişti. Başsavcılık sahte evrak düzenlendiğini belirledi. Sahte evrakta BELBİM A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Bayrak'ın imzası bulunuyor.

* Başsavcılık; İBB Hukuk Müşavirliği'nden gönderilen 2020/1446 sayılı ilk yazı ekindeki tabloda her ne kadar otobüsün 06:13'teki ilk hareketinden sonraki ilk 3 durak olan Kağıthane Belediyesi, Kağıthane Emniyet Müdürlüğü ve Yavuz Selim Parkı'ndan sonraki tüm yolcu bilgilerinin Fazilet durağı olarak kaydedildiğini ve sonraki tüm duraklara ait yolcu verilerinin sanki tüm yolcular Fazilet durağından binmiş gibi gösterildiğini tespit etti.



* Başsavcılığın takipsizlik kararında; İBB Hukuk Müşavirliği'nin söz konusu verilerine göre Fazilet durağından bir seferde otobüse 71 kişinin bindiğinin gözüktüğü ancak İBB Hukuk Müşavirliği'nin 30 Nisan 2020 tarihli son yazısı ekindeki belgelerde açıkça belirtildiği üzere, araç bilgisayarından validatöre durak ID bilgisi iletilmediğinden, validatöre iletilen en son verinin 06:20'de kaldığı ve bu saatten sonra veri akışı olmadığından binen kişilerin en son iletilen durak ID'sinde yani Fazilet durağından gözüktüğünün belirtildiğine dikkat çekildi.

* İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu tarafından 28 Nisan 2020 tarihinde gönderilen yazıda; 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan ve saat: 06.13'de hareket eden otobüsün araç içi kamera kayıtları ile BELBİM kayıtlarının farklı olduğuna dikkat çekildi.

(BARIŞ SAVAŞ / SABAH)

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