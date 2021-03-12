Mualla Irmak cinayetinde flaş gelişme! 16 yıl sonra çözüldü
Son dakika haberi: 16 yıl önce muayenehanede öldürülen sekreter Mualla Irmak cinayetinde yeni gelişme. Irmak’ın tecavüze uğradığı, üzerinde DNA örneği çıkan doktor M.A. hakkında işlem yapılmadığı belirlendi
İstanbul Şişli'de 42 yaşındaki Mualla Irmak'ın cesedi 25 Mart 2005'te yanında sekreter olarak çalıştığı jinekolog Op. Dr. M.A.'nın muayenehanesinde bulundu.
Ayakları ve ağzı koli bandıyla bantlı ve 23 yerinden bıçaklanan Irmak'ın ölmeden önce cinsel saldırıya uğradığı tespit edilmişti. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan savcılık uzun yıllar bir şüpheli tespit edememişti.
ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE ÖLDÜ
2016'da yeniden dosyayı ele alan savcılık Mualla Irmak'ın atletindeki DNA'nın Serkan G.'ye ait olduğunu belirledi. Tutuklanan Serkan G., "Kasten öldürme" ve "cinsel saldırı" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak dosya Yargıtay aşamasındayken Serkan G. cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybedince dava düşürüldü.
16 YIL SONRA YAKALANDI
Dosyayı kapatmayan Cumhuriyet Başsavcılığı, Mualla Irmak'ın ağzının kapatılması için kullanılan koli bandının üzerindeki parmak izinin sahibi bulmak için yeniden çalışma başlattı.
Derinleştirilen incelemeler sonucu parmak izinin 6 adet farklı sahte kimlik kullanan Irak vatandaşı Muhammet Kemal Majit B.'ye ait olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz 1 Aralık'ta tutuklanan şüpheli hakkında "Kasten öldürme ve nitelikli cinsel saldırı" suçlarından ağırlaştırılmış hapis cezası talep edildi.
DENETÇİ SAVCI BELİRLEDİ
Dosya, düşme kararı ardından kanun yararına bozma bürosuna gönderildi. Savcı Sami Şahin, 2005'te Adli Tıp raporunda, genç kadının tecavüze uğradığına dair iddialar üzerine inceleme yapıldığını, doktor M.A.'nın DNA örneklerinin genç kadının üzerinde bulunduğunun belirtildiği, fakat buna rağmen M.A. hakkında hiçbir işlem yapılmadığını tespit etti.
Savcı Şahin, tecavüz ve cinayet olayının M.A.'nın muayenehanesinde gerçekleşmiş olması ve M.A.'ya ait DNA örneklerinin Irmak'ın iç çamaşırları ve özel bölgesinde bulunması nedeniyle M.A. hakkında dava açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu. M.A. hakkında soruşturma başlatıldı.