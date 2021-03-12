Mualla Irmak cinayetinde flaş gelişme! 16 yıl sonra çözüldü

Savcı Şahin, tecavüz ve cinayet olayının M.A.'nın muayenehanesinde gerçekleşmiş olması ve M.A.'ya ait DNA örneklerinin Irmak'ın iç çamaşırları ve özel bölgesinde bulunması nedeniyle M.A. hakkında dava açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu. M.A. hakkında soruşturma başlatıldı.