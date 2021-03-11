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Fazilet Durağı yolcu listesi sahte çıktı

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Giriş: 11.03.2021 15:05
Güncelleme:11.03.2021 15:14
Geçtiğimiz yıl Mart ayında yaşanan Fazilet Durağı skandalıyla ilgili yeni gelişmeler oydu. Öyle ki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin farklı duraklarda binen yolcuların tamamının Fazilet Durağı'nda bindiğine dair bir evrak düzenlediği tespit edildi. Söz konusu evrak üzerine de İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdi. Ama iddiayı ortaya atan ve medyada dillendiren isimlerden hala bir özür gelmedi.
Fazilet durağında ikinci skandal! Sahte evrak soruşturması FAZİLET DURAĞINDA İKİNCİ SKANDAL! SAHTE EVRAK SORUŞTURMASI
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