11 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Malatya merkezli 3 ilde torbacılara polisten şok baskın: 20 gözaltı

Malatya merkezli 3 ilde torbacılara polisten şok baskın: 20 gözaltı

merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 11.03.2021
ABONE OL
Malatya merkezli 3 ilde torbacılara polisten şok baskın: 20 gözaltı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik, Malatya merkezli Gaziantep ve İzmir'de eş zamanlı planlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda bazı evlerin kapıları koçbaşı ile kırılarak içeri girilirken, 20 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Operasyonlarda şüphelilere ait ev, araç ve gizli bölmelerde yapılan titiz aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yapılan aramalarda 450 adet yeşil reçeteye tabi hap, 136 gram metamfetamin maddesi, 280 gram sentetik kannabinoid maddesi, 28 gram esrar maddesi, 2 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Torbacılara operasyon! Çok sayıda gözaltı TORBACILARA OPERASYON! ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Torbacılara operasyon! Uykularında yakalandılar "TORBACI"LARA OPERASYON! UYKULARINDA YAKALANDILAR
İstanbulda torbacılara baskın! İSTANBUL'DA "TORBACI"LARA BASKIN!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA