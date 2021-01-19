"Torbacı"lara operasyon! Uykularında yakalandılar
Son dakika haberine göre; Bu sabah saatlerinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 6 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliyi yakalamak için düğmeye basılırken, Adana'da 25 şüphelinin yakalanması için özel harekat destekli operasyon düzenlendi.
İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul'un Beyoğlu, Şişli, Küçükçekmece ve Kağıthane ilçeleriyle Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Mardin ve Mersin'de belirlenen adreslere, haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliyi yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat polisleriyle, helikopterin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda drone ile keşif yapılırken, narkotik köpeğiyle adreslerde arama gerçekleştirildi.
Polis ekipleri bir evin kapısında uyuşturucu satışı için düzenek kurulduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.
ADANA'DA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON
Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen 25 şüphelinin yakalanması için özel harekat destekli operasyon düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği 25 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenledi.
Özel harekat polislerinin de desteğiyle tespit edilen adreslere baskın düzenleyen ekipler, bazı evlere kapıları kırarak girdi. Bu sırada bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde önlem aldı. Ekipler evlerde narkotik köpeğiyle arama yaptı.