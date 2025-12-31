Artvin’de çığ düştü! Vali Turan Ergün A Haber'de açıkladı: 1 km karelik alanda çalışma sürüyor

Giriş Tarihi: 31.12.2025 12:57

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

3 ÇOBAN ÇIĞ ALTINDA

A Habere konuşan Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, "3 çobanın çığ altında kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var." dedi.

ARDANUÇ BELEDİYE BAŞKANI A HABER'DE

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle: " Şu anda Ardanuç'un Zekeriya Köyü'nde belediyemize de gelen bir ihbar üzerine olay yerine zaten geldik ama olay yerine tam ulaşamadık. Çünkü yoğun bir hava muhalefeti var.

"GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR"

Tipi bir taraftan, kar bir taraftan, AFAD, Özel İdare ekipleriydi, belediye ekipleriydi olay yerine intikal için çaba gösteriyorlar ama göz gözü görmüyor. Yolu bile göremediğimiz bir hava durumuyla karşı karşıyayız.

"3 VATANDAŞ 100'ÜN ÜZERİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VAR"

Aldığımız bilgiye göre de 6 kişi içinden sadece 3 kişi, koyunlarının sevkiyat halindeyken çığ geliyor ve koyunların yarısıyla birlikte çığ altında kalıyorlar. Şu anda olay yerine makinalar önden gidiyor, biz de arkasından gidiyoruz. İnşallah bir can kaybı olmadan, bir zayiat vermeden oradaki vatandaşlarımızı kurtarmış olacağız. 3 vatandaş ise çoban, 100'ün üzerinde de bildiğimiz kadarıyla bir küçükbaş hayvan var. Yaklaşık bir yarım saat sonra olay yerine çıkmış olacağız. Hem köylü vatandaşların hem de kurumların çalışanlarının desteğiyle inşallah olay yerine ulaşmış olacağız."

SAR-AKAY Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği Başkanı Murat Uzan, A Haber canlı yayınında hayati uyarılarda bulundu. Uzan, "Nefes alacak bir boşluk oluşturulabildiyse çobanlarımızın canlı çıkma ihtimali yüksek" dedi.

"2700 METREDE UFAK BİR HAREKET ÇIĞI TETİKLEYEBİLİR"

Artvin'in sarp coğrafyasında yaşanan felaketin boyutlarını değerlendiren Murat Uzan, bölgedeki ağır kış şartlarına dikkat çekerek, "Öncelikle tüm ülkemize geçmiş olsun. Artvin'in o bölgeleri 2600-2700 metre yukarılarda. Çok ciddi bir kar yağışı söz konusu. Oradan geçen çobanların veya hayvanların üzerine çığ düşüyor. Bunun nedeni bazen ufak bir hareket bile olabiliyor, o bölgedeki çığ tabakasını harekete geçirebiliyor. Bu noktada bölgede ciddi riskler söz konusu." dedi.

ÇIĞ ALTINDA HAYATTA KALMANIN ŞİFRESİ: HAVA BOŞLUĞU

Çığ altında kalanlar için ilk dakikaların ve doğru pozisyonun önemine değinen Uzan, çobanların hayatta kalma ihtimali hakkında, "Çığ eğer çok yoğunsa 5-6 saat aslında ciddi bir zaman. Ancak kişi çığ düştüğü an farkına vardıysa ve bayılmadıysa, kendisini biraz şişirerek veya kollarını hareket ettirerek kendine bir alan, bir hava boşluğu oluşturması gerekir. Eğer çobanın bu noktada bir bilgisi varsa, içeride oluşturacağı o boşluk onun yaşaması için bir sıcak hava ve soluma imkanı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"GÖĞÜS KAFESİNİ KORUMAK HAYATİ ÖNEMDE"

Kurtarma operasyonu sürerken, kar altındaki fiziksel baskıya karşı yapılması gerekenleri anlatan Uzan, "Göğüs kısmında bir bası yoksa ve elleriyle, kollarıyla nefes alacak kadar –10 santimetre bile olsa– bir alan meydana getirdiyse, içeride nefes alarak hem içeriyi ısıtacak hem de hayatta kalacaktır. Kar sizi bir yumak haline getirir, inanılmaz bir baş dönmesi yapar. Ama ellerinizi kafanıza koyup dirseklerinizle göğsünüzü korursanız, bu şekil sizi karın basıncına karşı korur ve nefes alma durumu meydana getirir." ifadeleri ile teknik detayları paylaştı.

KIŞLIK KIYAFETLER VE "ISI KAYNAĞI" ETKİSİ

Çığ altında kalan küçükbaş hayvanların ve çobanların kıyafetlerinin sürece etkisine değinen Murat Uzan, "Çobanın üzerinde kışlık kıyafetler, o kaftan tarzı şeyler varsa bunlar karın soğuğuna karşı bir nebze koruma sağlar. Hayvanlar konusunda maalesef canlı kalma oranı çok düşük. Ancak çobanlarımızın kışlık kıyafetleri varken, eksi 15-20 derecede kilometrelerce yürüyen bu insanlar dayanıklıdır. Nefes aldıkları sürece 5-6 saatten daha fazla yaşayabileceklerini düşünüyorum." dedi.

"UMUDUMUZ CANLI ÇIKMALARI"

Bölgedeki durumun zorluğuna rağmen umutlu olduklarını belirten Uzan, "Tahmini konuşmak gerekirse, çobanlarımızın cenin pozisyonu alarak kollarını koruma amaçlı kullanmaları onları canlı tutacaktır. Buradaki temel mesele nefes alamama ve hipotermidir. Çobanlarımızın tecrübesi ve kışlık donanımlarıyla bu süreci canlı atlatacaklarını ümit ediyorum." dedi.

KIŞLAKTAN DÖNÜŞ YOLUNDA FACİA

Artvin'in sarp coğrafyasında hayvancılıkla geçinen vatandaşlar, mevsimin en sert günlerini yaşarken acı bir haberle sarsıldı. Küçükbaş hayvanlarını otlatmak için Aksu Yaylası'nı kullanan çobanlar, köye dönüş yolunda kar kütlelerinin altında kaldı. Olayın vahametini anlatan Geçitli Köyü Muhtarı Utku Aksakal şu ifadeleri kullandı:

"Bizim vatandaşlarımız bu yaylayı küçükbaş hayvan otlatmak için kullanıyordu. Kışlaktan köye dönerken çığ altında kaldıkları haberi bize ulaştı. Haberi alır almaz bölgeye hareket ettik. Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz."

HAVA ŞARTLARI KURTARMA ÇALIŞMALARINI GÜÇLEŞTİRİYOR

Bölgedeki dondurucu soğuk ve görüş mesafesini sıfıra indiren kar yağışı, arama kurtarma ekiplerinin işini oldukça zorlaştırıyor. Muhtar Aksakal, sahadaki iklim şartlarının irtibatı dahi kestiğini belirterek şunları söyledi: "Zannediyorum şu an bölgede çok yoğun bir kar yağışı var. Hava şartları gerçekten çok zorlayıcı. Bu nedenle irtibat kurmakta da zaman zaman güçlükler yaşıyoruz. Olayın yaşandığı yer ile bizim köyümüz arasında yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafe var. En yakın yerleşim yeri olan Zekeriya Köyü'ne ise 5 kilometre uzaklıkta bir noktadan bahsediyoruz."

DEVLET TÜM BİRİMLERİYLE TEYAKKUZDA

İhbarın gelmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda profesyonel ekibin sevk edildiğini vurgulayan Aksakal, devletin gücünün sahada hissedildiğini ifade etti:

"Devletimiz bütün imkanlarını şu an seferber etmiş durumda. Jandarma, AFAD, UMKE ekiplerimiz ve gönüllü vatandaşlarımız olay yerine intikal etmeye çalışıyor. Herkes bir canı daha kurtarmak için odaklanmış durumda. Ekipler bölgeye ulaşıp müdahaleye başladılar."

"2-3 GÜNDÜR YOĞUN KAR VE DON VARDI"

Bölgedeki kar yağışının yeni olmadığını ve zeminin tehlikeli bir hal aldığını belirten Muhtar Aksakal, sözlerini şöyle tamamladı: "Burada 2-3 gündür aralıksız ve çok yoğun bir kar yağışı var. Ondan önce de hava çok soğuktu, don olmuştu. Kar yağışı düşmeden önce zemin buzlanmıştı. Muhtemelen bu durum çığı tetikledi. Endişeli bir bekleyiş içindeyiz, umudumuz çobanlarımızın sağ salim kurtarılması."

90 KİŞİLİK EKİP BÖLGEDE

Öte yandan 3 çobanı kurtarmak için 90 kişilik ekip bölgeye ulaştı.