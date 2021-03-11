Koronavirüste 3. pik endişesi! Bu tarihe dikkat: Yeni kısıtlamalar gelebilir

O zaman evet 3'üncü piki yaşamayabiliriz ama Mart'ın 15'inde eğer günlük vaka sayılarında bu şekilde bir artış olursa ne yazık ki biz nisan ayında 3'üncü pike ulaşmış olacağız. O zaman tabii ki ülkede çok ciddi kısıtlamalar ve ne yazık ki can kayıplarımız, hastaneye yatış oranlarımızda da ciddi artışlar olabilir.