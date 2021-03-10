Bugün vaka sayısı: 10 Mart korona tablosu! 10 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Birinci ve ikinci doz aşılananların toplam sayısı, İstanbul'da 1 milyon 589 bin 160, Ankara'da 823 bin 160, İzmir'de ise 669 bin 449 oldu.

Sağlık Bakanlığınca Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda "Kovid-19 Rehberi - Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümünde bazı güncellemeler yapıldı. Buna göre, Kovid-19'un İngiltere varyantı tespit edilenler için izolasyon süresinin tamamlanmasının ardından PCR testi yapılması zorunlu olmayacak. Bu kişilerin temaslılarının 10 günlük karantinaları da herhangi bir semptom yoksa bu sürenin tamamlanmasının ardından PCR testi yapılmadan sonlandırılacak.