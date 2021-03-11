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Artvin’de barajlardaki sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı

'ne kurulan ve 2019 yılının yaz döneminde yüzde 100 doluluk oranına ulaşan barajlarda, bu yıl kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü. Barajlardaki suyun çekilmesiyle birlikte daha önce su altında kalan evler, camiler, okullar ve köprüler ortaya çıktı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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Artvin’de barajlardaki sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı

'taki 'ndan doğan ve 'ın ilinden Karadeniz'e dökülen, ortalama debisi saniyede 192 metreküp, yılda ise 6,3 milyar metreküp olan, 'daki 'nden sonra dünyanın ikinci, 'nin ise en hızlı akan nehri olan üzerine inşa edilen barajlar, milli ekonomiye katkı sağlıyor.

410 kilometresi Türkiye sınırlarında, 21 kilometresi ise Gürcistan sınırlarında yer alan 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri üzerine kurulan ve 2019 yılı yaz döneminde yüzde 100 doluluk oranına sahip olan 'nda bu oran yüzde 71, 'nda yüzde 6'ya, 'nda ise yüzde 56'ya geriledi.

Deriner Barajı'ndaki sular yaklaşık 70 metre çekilince, daha önce su altında kalan evler, camiler, okullar ve köprüler de gün yüzüne çıktı.

Sular altında kalan yerleşim yerinde eski evi bulunan , "Sular altında kalan yer bizim eski yerleşim alanımızdı. Baraj yapıldıktan sonra sular altında kaldı. Bu sene baraj suları çekilince yerleşim yeri de gün yüzüne çıktı. Biz de eski günleri yad ettik. Eski evlerimize baktık ve hasret giderdik" dedi.

Eski yerleşim yerinin gün yüzüne çıktığını ifade eden , "Ben de işe gidip gelirken izliyorum, hasret gideriyorum. Sular baya çekilmiş durumda" diye konuştu.

ise, "Eskiden burada yerleşim yerimiz vardı ve baraj nedeniyle su altında kaldı. Şimdi sular çekilince evler açığa çıktı. Biz de bakıyoruz, yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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