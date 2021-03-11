Artvin’de barajlardaki sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı

Sular altında kalan yerleşim yerinde eski evi bulunan Sezai Çakal, "Sular altında kalan yer bizim eski yerleşim alanımızdı. Baraj yapıldıktan sonra sular altında kaldı. Bu sene baraj suları çekilince yerleşim yeri de gün yüzüne çıktı. Biz de eski günleri yad ettik. Eski evlerimize baktık ve hasret giderdik" dedi.