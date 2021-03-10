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Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinden Bitlis şehitlerinin Ankara'daki ailelerine taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanı beraberindeki TSK komuta kademesi ile 'te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askeri personelin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

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Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinden Bitlis şehitlerinin Ankara'daki ailelerine taziye ziyareti

Bakan beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral , Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral , Komutanı Oramiral ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral ile 'te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerin 'daki ailelerine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi.

İlk olarak, şehit 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın ailesini ziyaret eden Akar ve Komutanlar şehidin eşi ile oğlu 'a taziye dileklerini iletti.

Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile daha sonra Albay Şentürk Aydınyer'in 'daki, Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın 'daki ve Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun 'deki baba ocağını ziyaret etti.

Ailelere başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin personeli, gazileri ve şehit aileleriyle büyük bir aile olduğunu vurguladı, şehitlerin anılarının yaşatılacağını ifade etti.

Şehit babası de Bakan Akar ve Komutanlara gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Oğlumuzu vatan için yetiştirdik, vatan için şehit oldu, şehitlik mertebesine ulaştı." diye konuştu.

Yüzbaşı Uysal'ın babası Yaşar Uysal, "Vatan sağ olsun." ifadesini kullanırken, Yüzbaşı Sarıoğlu'nun babası Yılmaz Sarıoğlu da "Allah ordumuza, devletimize bir kez daha böyle bir acı göstermesin." diye konuştu.

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