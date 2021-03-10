Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinden Bitlis şehitlerinin Ankara'daki ailelerine taziye ziyareti

Ailelere başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin personeli, gazileri ve şehit aileleriyle büyük bir aile olduğunu vurguladı, şehitlerin anılarının yaşatılacağını ifade etti.

Şehit babası Himmet Aydınyer de Bakan Akar ve Komutanlara gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Oğlumuzu vatan için yetiştirdik, vatan için şehit oldu, şehitlik mertebesine ulaştı." diye konuştu.

Yüzbaşı Uysal'ın babası Yaşar Uysal, "Vatan sağ olsun." ifadesini kullanırken, Yüzbaşı Sarıoğlu'nun babası Yılmaz Sarıoğlu da "Allah ordumuza, devletimize bir kez daha böyle bir acı göstermesin." diye konuştu.



