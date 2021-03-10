10 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Doha'da yapılan yarım saatlik görüşmede Suriye konusunu ve yarın düzenlenecek Türkiye-Katar-Rusya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı ele alındı.

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Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. İki mevkidaş Katar'ın başkenti Doha'da yaklaşık yarım saat görüştü.

Kaynaklara göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunu ve yarın düzenlenecek Türkiye-Katar-Rusya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı hazırlıklarını ele aldı.

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