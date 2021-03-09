Son dakika: Rasim Öztekin'in vefatı! Başkan Erdoğan'dan kızı Pelin Öztekin'e taziye telefonu

Başkan Erdoğan, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'i arayarak taziyelerini iletti.

Erdoğan, görüşmede, Rasim Öztekin'in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirterek, Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.