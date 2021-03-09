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Haberler Galeri Yönetmen Birol Güven Rasim Öztekin'in krizden önce gönderdiği son mesajı paylaştı

Yönetmen Birol Güven Rasim Öztekin'in krizden önce gönderdiği son mesajı paylaştı

Usta oyuncu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 62 yaşındaki oyuncunun vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurmasının ardından çok sayıda taziye mesajı geldi. Yakın arkadaşı olan ve uzun süredir birlikte çalıştığı yönetmen Birol Güven, kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce kendisiyle paylaştığı şiiri ve gönderdiği mesajı paylaşarak Öztekin'i andı.

Giriş Tarihi: 09.03.2021 09:08 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 10:16
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Yönetmen Birol Güven Rasim Öztekin'in krizden önce gönderdiği son mesajı paylaştı

Usta oyuncu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi. Öztekin'in vefat haberini alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birçok siyasetçi ve yüz binlerce vatandaş taziye mesajları yayınladı.

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Yönetmen Birol Güven Rasim Öztekin'in krizden önce gönderdiği son mesajı paylaştı

Öztekin'in ölüm haberini alan oyuncu, yönetmen ve klasik otomobil tutkunu arkadaşları hastaneye geldi.

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Yönetmen Birol Güven Rasim Öztekin'in krizden önce gönderdiği son mesajı paylaştı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, 'beşinci kavuklu' olarak anılan Öztekin'in, Kel Hasan Efendi'nin orta oyununu temsil eden kavuğu ile çekilmiş bir fotoğrafının yer aldığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum. Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Yönetmen Birol Güven Rasim Öztekin'in krizden önce gönderdiği son mesajı paylaştı

DİZİDEN ARKADAŞLARI AÇIKLAMA YAPTI

Hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan oyuncular Hacı Ali Konuk ile Deniz Oral, "Bizim ağabeyimizdi. Kalpte sorunu vardı ama çok umutluyduk.

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Yönetmen Birol Güven Rasim Öztekin'in krizden önce gönderdiği son mesajı paylaştı

Durumu iyiydi ama iki kere de kalbi durmuş geldiğinde. Allah rahmet eylesin. Sözün bittiği yer aslında. Çok keyifli günlerimiz geçti sette. Baba diyorduk, 10 yılımız geçti beraber. Bir ustamızı kaybettik.

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