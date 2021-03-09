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Son dakika: Firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı

Son dakika haberleri... ekiplerince FETÖ'nün 'deki hücre evine yapılan baskında firari eski emniyet müdürü M.E yakalandı. Branda ile çevrilen bölmede saksılar içinde hint keneviri ve uyuşturucu imal edilmesinde kullanılan düzenek ele geçirildi. Bunun üzerine firari şüphelinin evde bulunan oğlu gözaltına alındı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünde üst düzey konumda olan ve firari olarak aranan 1'inci sınıf eski emniyet müdürleri M.Ö. ile M.E.'nin, örgütün gaybubet evlerinde gizlenerek örgütsel faaliyetlerine devam ettiklerini belirledi. Keçiören ilçesindeki binada iki ayrı gaybubet evine düzenlenen operasyonda M.E. gözaltına alınırken, M.Ö.'nün evde olmadığı tespit edildi.

HÜCRE EVİNDE UYUŞTURUCU ÜRETİMİ
M.Ö.'nün evinde yapılan aramada uyuşturucu imal edilen özel bir alan tespit edildi. Branda ile çevrilen bölmede saksılar içinde hint keneviri ve uyuşturucu imal edilmesinde kullanılan düzenek ele geçirildi. Bunun üzerine firari şüphelinin evde bulunan oğlu gözaltına alındı.

ÖRGÜTE AİT DÖKÜMANLARA EL KONULDU
İki adreste yapılan aramalarda ele geçirilen örgüte ait dökümanlara el konuldu. İkisi de Bylock kullanıcısı olan eski emniyet müdürlerinden M.E. emniyete götürülürken, M.Ö.'nün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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