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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Rasim Öztekin'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: Ah arkadaşım, ah yol arkadaşım... Rasim Öztekin'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: Ah arkadaşım, ah yol arkadaşım...
Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Öztekin'in vefat haberi sanat dünyasını da yasa boğdu. Tiyatro, sinema ve televizyon ekranlarında unutulmaz karakterlere hayat veren usta sanatçının vefatının ardından ünlü isimlerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi.
Giriş Tarihi: 09.03.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 09:50
62 yaşında yaşama veda eden Rasim Öztekin sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu. Geçirdiği kalp krizinin ardından aramızdan ayrılan ünlü oyuncu için ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi. İşte o mesajlar…
GALERİ DEVAM EDİYOR ŞORAY UZUN
Sevgili ustamızı, canımız abimizi, çok güzel bir insanı Rasim Öztekin'i kaybettik maalesef... Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum… Başımız sağ olsun... Bundan sonra bir yanımız hep eksik.
SELÇUK YÖNTEM
Sevgili Rasim ruhun mutlu olsun. Nur içinde yat. Tiyatro seni çok özleyecek.
CÜNEYT ARKIN
Usta sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin'in, geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.
YILMAZ ERDOĞAN
Tiyatroya gözümü açtığım gün tanıdığım, hep hayran olduğum, hep çok sevdiğim Rasim Ağabeyi sonsuzluğa uğurladık. Çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun.