Rasim Öztekin ile ilgili acı gerçek ortaya çıktı! Abisi de iki ay önce vefat etti

Pazar günü geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Rasim Öztekin, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin vefatıyla sevenlerini yasa boğarken acı bir gerçek de ortaya çıktı. Usta oyuncu iki ay önce de abisi Zeki Bülent Özerk'in ölümüyle sarsılmıştı.