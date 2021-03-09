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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Rasim Öztekin ile ilgili acı gerçek ortaya çıktı! Abisi de iki ay önce vefat etti Rasim Öztekin ile ilgili acı gerçek ortaya çıktı! Abisi de iki ay önce vefat etti
Pazar günü geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Rasim Öztekin, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin vefatıyla sevenlerini yasa boğarken acı bir gerçek de ortaya çıktı. Usta oyuncu iki ay önce de abisi Zeki Bülent Özerk'in ölümüyle sarsılmıştı.
Giriş Tarihi: 09.03.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 11:32
Rasim Öztekin, pazar günü öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi duran usta oyuncu, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüş ve yoğun bakıma alınmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dün akşam saatlerinde usta sanatçıdan acı haber geldi. Rasim Öztekin, 62 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun abisi de iki ay önce vefat etmişti.
"ARTIK ABİMSİZİM"
Rasim Öztekin, abisi Zeki Bülent Özerk'in vefatını, 30 Aralık 2020'de Instagram hesabından şu sözlerle duyurmuştu:
"Sevgili abimi sonsuza uğurladık. Artık abimsizim. Nurlar içinde yatsın."