Kemal Kılıçdaroğlu’nun “ücretsiz aşı” iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yanıt

"MESAFENİN ORTADAN KALKABİLECEĞİNİ ÖNGÖRMEDİM, BENİM KUSURUM'""Özellikle pandemide, salgının nasıl seyrettiğini ve bulaşın nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Kalabalık ortamlarda ve kapalı ortamlarda bu bulaşın daha da fazla olduğunu biliyoruz ve hep bunu bugüne kadar ifade etmeye çalıştık. Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünün olabileceğini öngörmedim...