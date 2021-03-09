CHP'li İsmail Hakkı Temel'den başörtülü hekime çirkin saldırı!

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ TEMEL'İN PİŞKİN AÇIKLAMASI...

İddialara cevap veren Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel ise, "PCR testi için arkadaşlar geldi. Orada bir hanım, bir de erkek arkadaşımız vardı. Bana 'Hangi partidensin?' diye soruldu. Ben de 'Cumhuriyet Halk Partisi' dedim. Orada da hanımefendiyle espri yaptık.

Bak Cumhuriyet Halk Partililer ya da sol ve radikalciler başı kapalı bir kadın için 'Ya buna muayene olma, ben buna aşı olmam' derler. Ben o sırada bu bakışı eleştirdim. Ancak o arkadaşımız sanırım yanlış anlamış, daha sonrasında da 'Yanlış anlamadın değil mi?' dedim. 'Yok' dedi. Hatta kendisine hizmeti için teşekkür ettim. Sonradan üzülmüş, ben de şimdi onun üzüldüğüne üzüldüm " dedi.

Ortada bir yanlış anlaşılmanın olduğunu söyleyen Temel, sağlık çalışanı Öztürk'ü tanımadığını orada ilk defa karşılaştığını, başörtüsü veya dini inacıyla bir ilgisinin olamayacağını söyledi. Temel, "Hanımefendi hizmet verdi bize. Kendisine karşı böyle bir bakış açısıyla yaklaşmış olmamı hissetmesi üzücü. Kendisi yanlış anlamış ondan çok ben üzüldüm. Böyle bir olayın içerisinde olmaktan rahatsızlık duydum. Benim üzüldüğüm nokta bu" diye konuştu.