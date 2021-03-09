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CHP'li İsmail Hakkı Temel'den başörtülü doktora çirkin saldırı

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Giriş: 09.03.2021 09:26
Güncelleme:09.03.2021 09:31
Dr. Tuğba Taşkın Bahçelievler Belediyesi'nde PCR testi yapıyordu. CHP'li meclis üyesi İsmail Hakkı Temel, Taşkın'ın başörtüsünü göstererek tepki çeken kelimeler sarf etti. Olay üzerine Dr. Tuğba Taşkın şikayetçi oldu.

Dr. Tuğba Taşkın Bahçelievler Belediyesi'nde PCR testi yapıyordu. CHP'li meclis üyesi İsmail Hakkı Temel, Taşkın'ın başörtüsünü göstererek tepki çeken kelimeler sarf etti. Olay üzerine Dr. Tuğba Taşkın şikayetçi oldu.

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