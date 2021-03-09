- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
CHP'li İsmail Hakkı Temel'den başörtülü doktora çirkin saldırı
Dr. Tuğba Taşkın Bahçelievler Belediyesi'nde PCR testi yapıyordu. CHP'li meclis üyesi İsmail Hakkı Temel, Taşkın'ın başörtüsünü göstererek tepki çeken kelimeler sarf etti. Olay üzerine Dr. Tuğba Taşkın şikayetçi oldu.
Dr. Tuğba Taşkın Bahçelievler Belediyesi'nde PCR testi yapıyordu. CHP'li meclis üyesi İsmail Hakkı Temel, Taşkın'ın başörtüsünü göstererek tepki çeken kelimeler sarf etti. Olay üzerine Dr. Tuğba Taşkın şikayetçi oldu.