28 Şubat'ın baş aktörleri kimler? ABD 28 Şubat'ın neresinde! Şeref Malkoç A Haber'e verdiği özel röportajda tüm gerçekleri anlattı
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 28 Şubat sürecini A Haber'e verdiği özel röportajda anlattı. Darbe için adımların Türkiye'nin içinde ve dışında atıldığını belirten Malkoç, Türk halkının cuntacılara cevabı ilk fırsatta verdiğini belirterek 2002 seçimlerini işaret etti. 24 yıl önce yaşananları A Haber'de anlatan Malkoç, rahmetli Erbakan'ın 28 Şubat bilgisi hakkında dönemin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olan İlhan Paşa’ya söylediği sözleri hatırlattı.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, A Haber'e verdiği özel röportajda 28 Şubat sürecini anlattı.
28 Şubat darbesinde milletvekili olan Malkoç, "1990'dan sonra Türk siyasetinde rahmetli Erbakan'ın başında olduğu Refah Partisi yükselişe geçti. 94 seçimlerinde İstanbul, Ankara, Trabzon, Kayseri ve Konya gibi büyük şehirlerde belediye seçimleri kazanıldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da bu dönemde İstanbul Belediye Başkanı oldu. Devam eden 95 seçimlerinde ise Refah Partisi 1. parti çıktı. 96'da ise Doğru Yol Partisi ile hükümet kurdu. Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller Refah Partisi Genel Başkanı ise Necmettin Erbakan'dı. Hükümete hedef koydular4; ekonomi düzeltilecek, denk bütçe kurulacak." şeklinde konuştu.
Rahmetli Erbakan'ın Türkiye'ye yeni bir çıkar yolu gösterdiğini dile getiren Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Sovyetler Birliği çökmüş, Türkiye Avrupa ile ABD arasında sıkışmıştır. Erbakan Hoca Türkiye'ye yeni bir açılık getirdi dış politikada. G8 projesi. Bu hem ABD, hem Avrupa'da hem de Türkiye'de onlarla ilişkileri olanlarda sıkıntı yarattı. TSK içinde illegal yapılanmalar başladı. Çevik1 ve çetesi örgütlendi. Bunların hedefi silah zoruyla hükümeti düşürmekti. Cunta vasıtasıyla Türkiye'yi idare etmek istediler. Rahmetli Erbakan'a hakaret ettiler, küfrettiler, tehdit ettiler. Hükümeti devirmek için tankları yürüttüler, "gerekirse 1 milyon kişiyi öldüreceğiz" dediler. Bu dönemde 28 Şubat bildirisi denen bildiri yayınlandı." dedi.
ERBAKAN 28 ŞUBAT BİLDİRİSİ İÇİN NE DEDİ?
Malkoç 28 Şubat darbesini şu sözlerler anlattı;
"Rahmetli Erbakan 28 Şubat'taki 18 maddelik bildiri için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olan İlhan Paşa'ya şöyle dedi; "İlhan Paşa bunu hiçbir Müslüman ve Türk evladı yazmış olmaz" dedi.
Neydi o maddeler;
12 yaşından küçük çocukların Kur'an okumasını engelliyor, cami yapımını engelliyor, başörtüsü takanları engelliyor, memurluktan atıyor, namaz kılanları memur yapmıyor. Şuan Macron Fransa'da Müslümanlara ne yapıyorsa o zaman yapılmaya çalışılan da buydu."
28 ŞUBAT ÇETESİ TÜRKİYE'DE OLUŞAN BİR ÇETE DEĞİL
A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye fırsatını yakaladığında bunların hesabını sandıkta verdi" dedi.
28 Şubat sürecinin içeriden ve dışarında desteklendiğini belirten Malkoç, "Çevik1 ve arkadaşları, 28 Şubat çetesi Türkiye'de oluşan bir çetesi değil. Türkiye'de olanlar da vardı bunlar ise DİSK'ın TİSK,TESK, TÜRKİŞ'in Genel Başkanlarıydı. 28 Şubat'ta üzüldüğüm şeylerin başında, TSK'daki asalak grubunda, cuntacıların siyaset ayağı ya da medya ayağı milyarlarca dolar elde edenler yargılanmadı. Bugün yargı bağımsızlığından bahsediliyor ya, o dönem AYM üyeleri, Danıştay, Yargıtay üyeleri askeri araçlara bindirilerek kışlalara getirildi. Birifing verildi. Türkiye'yi bu hallere getirdiler. Çok şükür ki milletimiz basiret, dirayet ve feraset sahibidir. Önünde sandık kurulunca bunların hesabı soruldu." ifadelerine yer verdi.
CUNTALARDAN KURTULUNCA NE OLDU
Türkiye'nin darbecilerden kurtulmasıyla gücüne ulaştığını vurgulayan Malkoç, "Türkiye ne zaman cuntalardan kurtuldu o zaman Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Doğu Akdeniz'de ve Karabağ'da destan yazdı. Türkiye cuntacılardan kurtulunca İsrail'den Heron almayı bıraktı kendi İHA/SİHA'sını yaptı." dedi.