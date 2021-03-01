28 ŞUBAT ÇETESİ TÜRKİYE'DE OLUŞAN BİR ÇETE DEĞİL

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye fırsatını yakaladığında bunların hesabını sandıkta verdi" dedi.

28 Şubat sürecinin içeriden ve dışarında desteklendiğini belirten Malkoç, "Çevik1 ve arkadaşları, 28 Şubat çetesi Türkiye'de oluşan bir çetesi değil. Türkiye'de olanlar da vardı bunlar ise DİSK'ın TİSK,TESK, TÜRKİŞ'in Genel Başkanlarıydı. 28 Şubat'ta üzüldüğüm şeylerin başında, TSK'daki asalak grubunda, cuntacıların siyaset ayağı ya da medya ayağı milyarlarca dolar elde edenler yargılanmadı. Bugün yargı bağımsızlığından bahsediliyor ya, o dönem AYM üyeleri, Danıştay, Yargıtay üyeleri askeri araçlara bindirilerek kışlalara getirildi. Birifing verildi. Türkiye'yi bu hallere getirdiler. Çok şükür ki milletimiz basiret, dirayet ve feraset sahibidir. Önünde sandık kurulunca bunların hesabı soruldu." ifadelerine yer verdi.