Yunanistan'da Mısır depremi! Doğu Akdeniz'de dengeler yeniden kuruluyor

Daha çok işbirliğine yönelik yumuşak mesajlar vermeye çalışıyorlar. Şu anda bu mesajlar iyimser olmamız için önemli veriler ancak iki ülke arasında derin ve çözülmeyi bekleyen sorunlar da var. Belki iki ülke büyük sorunları bir anda çözmek yerine zamana yayıp bir yandan da ilişkileri canlandırma yönünde bir politika izleyebilir.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre: Türkiye, Mısır'la ilişkilerini normalleştirerek, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Akdeniz'de kendisine karşı yeni ittifak girişimlerini ayrıca da engellemiş olacak. İyi ilişkiler kurulması, olumlu adımlar atılması iki ülkenin de yararına.