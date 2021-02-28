28 Şubat mağdurlarının unutamadıkları... İkna odalarında "Ya başını aç ya istifa et" zulmü

Başörtüsü nedeniyle üniversite yıllarında baskı ve zulüm görenlerden biri de Zeynep Gündüz'dü.

Eşi ve kendisi avukat olan Reşat Yazak da 28 Şubat sürecinde görevini yapamadı.

Baskılar, hukuku bile gölgede bırakmıştı.