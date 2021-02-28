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28 Şubat mağdurlarının unutamadıkları... İkna odalarında "Ya başını aç ya istifa et" zulmü

postmodern darbenin üzerinden 24 yıl geçti. Mütedeyyin insanlara yönelik baskılar unutulmayacak izler bıraktı. İkna odalarında başörtülü kadınlara 'ya başını aç, ya istifa et' baskıları uygulandı. Tarihe kara leke olarak geçen o yılların tanıkları yaşadığı süreci zulmü 'e anlattı.

ANALİZ A Haber
Giriş Tarihi: 28.02.2021 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021
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Demokrasi tank paletlerinin altında ezildi.
Milli irade yok sayıldı.

'nde,,,
döneminde bir akademisyendi
...

Hep haklıdan yanaydı, bilimin peşinden koşuyordu.
Onun için görüşler, siyasi seçimler, önemsizdi.
Çünkü o bir bilim adamıydı.

Üniversitede görevli Bünyamin Nami Tonka, adaletin rafa kaldırıldığı dönemde soruşturmalar çemberine girdi.

Kovuldu! Tonka, 28 Şubat sürecinde üniversitede görevli hiçbir FETÖ'cüye dokunulmadığını söyledi.

İkna odalarında Ya başını aç ya istifa et zulmü! İKNA ODALARINDA "YA BAŞINI AÇ YA İSTİFA ET" ZULMÜ!

Kayserili ebe , 28 Şubat sürecinde 'ta görev yapıyordu.
Başörtülü olduğu için baskı ve zulme maruz kaldı.

Memleketi 'ye tayinini aldırdıktan sonra zor günler peşini yine bırakmadı.
ikna odalarında istifa etmeye mecbur kaldı.

Mahiye Geçeli, şimdi üniversite hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Konyalı 42 yaşındaki iki çocuk annesi , başörtüsü nedeniyle haksızlığa uğrayan öğrencilerden biriydi.
Başı kapalı olduğu için eğitim hakkı elinden alındı.

o dönemde imam hatip öğrencisiydi.
28 Şubat sürecinde imam hatip okullarının da önü kesildi.
O ve akranlarının hayali hüsrana dönüştü

Başörtüsü nedeniyle üniversite yıllarında baskı ve zulüm görenlerden biri de 'dü.

Eşi ve kendisi avukat olan da 28 Şubat sürecinde görevini yapamadı.
Baskılar, hukuku bile gölgede bırakmıştı.

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