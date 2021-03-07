Sağlıkçıların simgesi Seher hemşireden mesaj var: Maske takmanın ne kadar önemli olduğunu maalesef hastaneye düştükten sonra anlıyorlar
Koronavirüs ile savaşan sağlıkçıların simgesi olan hemşire Seher Altuncu yaptığı açıklamada "Yoğun bakımlar nefes almakta güçlük çeken ‘Boğuluyorum!’ diyen hastalarla dolu. Maske takmanın ne kadar önemli olduğunu maalesef hastaneye düştükten sonra anlıyorlar. Hastalarımızın bu şekilde çırpınması bizi demotive eden bir durum." ifadelerini kullandı. Altuncu ayrıca birçok kadın sağlık çalışanı gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hastenede görevinin başında olacağını söyledi.
Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda görev yapan hemşire Seher Altuncu, yorucu geçen mesainin ardından taktığı maske nedeniyle yüzünde izler oluşmuş, bu sırada çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca büyük övgü almıştı. Yoğun bakımda görev yapan ve koronayla savaşan sağlıkçıların simgesi olan hemşire Seher Altuncu konuştu:
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE GÖREVİMİN BAŞINDAYIM
"Birçok kadın sağlık çalışanı gibi ben de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hastanede görevimin başında olacağım. Koronavirüsle yüz yüze, stresli, zorlu ve mücadele gerektiren bir dönemdeyiz ve sağlık sektöründeki tüm güçlü ve cesaretli kadınlarımızla birlikte bu dönemi atlatacağız" dedi.
REHAVET TEHLİKESİ
"Bir yılı aşkın süredir bu mücadelenin içindeyiz. Kurallara uyulmazsa bir süre daha bu duruma maruz kalacağız. Bazı kuralların kalkmasıyla insanların rehavete kapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sosyal izolasyon, el hijyeni ve maskeyi bir süre daha hayatımızdan çıkarmadan tedbirli bir şekilde devam etmeliyiz. Hem halkımız için, hem de olayın başından beri bu yoğun stresli dönemi yaşayan biz sağlık çalışanları için."
"BENİ DİMDİK DURAN BİR KADIN DÜNYAYA GETİRDİ"
"Biz sağlıkçılar bu dönemde Kovid'in stresi bir yana ailemizi kendimizden uzak tutarak sevgisiz de kaldık. Biz, bu kadar özverili bir şekilde bu süreci yönetirken vatandaşlarımızın da desteğini bekleyerek çok bir şey istemediğimizi düşünüyorum. Belki de çoğu sağlıkçıya mesleğin şefkatini aşılayan annelerdir. Bu özel günde ve diğer tüm özel günlerde tabi ki her evlat annesinin kokusunu içine çekerek sarılıp öpmek ister. Maalesef öyle bir dönemdeyiz ki bu hepimizin içinde bir yara. Beni her alanda destekleyen ebeveynlere sahibim. Gurur duyuyorlar her daim arkamdalar. Güçlü ve dimdik duran bir kadın beni dünyaya getirdi, onun gibi her zorlukla mücadele ediyorum ve etmeye devam edeceğim."
"BOĞULUYORUM DİYEN HASTALARLA DOLU"
Seher Hemşire, "Yoğun bakımlar nefes almakta güçlük çeken 'Boğuluyorum!' diyen hastalarla dolu. Maske takmanın ne kadar önemli olduğunu maalesef hastaneye düştükten sonra anlıyorlar. Hastalarımızın bu şekilde çırpınması bizi demotive eden bir durum. Ama buna rağmen kendimizi toparlayıp bir aile şefkatiyle hastalarımıza yaklaşarak bu süreci kolay atlatmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hamile, emziren anne meslektaşlarımızın da bu dönemde tüm zorluklara göğüs gererek hastalarından kaçınmadan şifa dağıtmaları da kadınların zayıf değil, ne kadar güçlü ve cesaretli olduğunun bir göstergesidir" diyerek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.