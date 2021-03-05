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Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? | Sağlık Bakanlığı 5 Mart 2021 Covid-19 vaka ve vefat tablosu

covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin günlük coronavirüs (Kovid-19) sayısını duyurdu. İşte 5 Mart 2021 ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin günlük coronavirüs (Kovid-19) sayısını duyurdu. İşte 5 Mart 2021 ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 302 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 62 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 698 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 711 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 608 bin 848'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 854 bin 960'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 757 bin 460, sayısı 28 bin 901, ağır hasta sayısı 1232 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı BAKANLIK KOVİD-19 TABLOSUNU AÇIKLADI

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI

4 MART

3 MART

2 MART

1 MART

28 ŞUBAT

27 ŞUBAT

26 ŞUBAT

25 ŞUBAT

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