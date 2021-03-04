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Sağlık Bakanlığı 4 Mart 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü?

covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin günlük coronavirüs (Kovid-19) sayısını duyurdu. İşte 4 Mart 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
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Sağlık Bakanlığı 4 Mart 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü?

SON DAKİKA HABERİ | covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Covid-19) sayısını son dakika olarak açıkladı. İşte 4 Mart 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1220 oldu, 7 bin 873 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 601 bin 137'ye yükseldi.

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI

3 MART

2 MART

1 MART

28 ŞUBAT

27 ŞUBAT

26 ŞUBAT

25 ŞUBAT

24 ŞUBAT

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