Sağlık Bakanlığı 4 Mart 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü?
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin günlük coronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını duyurdu. İşte 4 Mart 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Covid-19) vaka sayısını son dakika olarak açıkladı. İşte 4 Mart 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1220 oldu, 7 bin 873 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 601 bin 137'ye yükseldi.
GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI
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27 ŞUBAT
26 ŞUBAT
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24 ŞUBAT
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