Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika paylaşımında Türkiye'de bu hafta il il vaka sayılarını duyurdu. Haritada illere göre haftalık (20-26 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 89,90, Ankara'da 39,84, İzmir'de 53,42 oldu.