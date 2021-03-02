Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı! Hangi illerde vakalar azaldı? İstanbul Ankara İzmir'de vakalarda son durum...İşte harita!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika paylaşımında Türkiye'de bu hafta il il vaka sayılarını duyurdu. Sağlık Bakanı Koca paylaşımında "Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz." ifadelerini kullandı. Peki İstanbul, Ankara, İzmir'de vaka durumu nasıl? Türkiye'de en çok hangi ilde vaka var? İşte il il vaka durumu...
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Haftalık verilere göre Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
BAKAN KOCANIN AÇIKLAMASI
"Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşeceğiz."
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