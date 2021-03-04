04 Mart 2021, Perşembe
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Güney Afrika ve Çin'de sahte Kovid-19 aşıları ele geçirildi

, ve 'deki şebekelere yapılan baskınlarda binlerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ele geçirildiğini duyurdu. Interpol Genel Sekreteri , operasyonları memnuniyetle karşılarken, bunun "Kovid-19 aşısıyla ilgili suçlar göz önüne alındığında buzdağının sadece görünen kısmı" olduğunu belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
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Güney Afrika ve Çin'de sahte Kovid-19 aşıları ele geçirildi

'den yapılan açıklamaya göre, 'nın şehrinde yaklaşık 2 bin 400 doz sahte Kovid-19 aşısı ele geçirildi. Operasyonda, 3 ve 1 vatandaşı gözaltına alındı.

Ayrıca Çin'de sahte aşı üretilen bir fabrikaya baskın yapıldı. Baskında 80 kişi gözaltına alındı ve 3 bin sahte aşı bulundu.

Interpol, dünyada şimdiye kadar hiçbir aşının internet üzerinden satışına onay verilmediği uyarısını yaptı.

"BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI"

Interpol Genel Sekreteri , operasyonları memnuniyetle karşılarken, bunun "Kovid-19 aşısıyla ilgili suçlar göz önüne alındığında buzdağının sadece görünen kısmı" olduğunu belirtti.

Her iki ülke polisi ise aşı güvenliği için Interpol ile iş birliğinin süreceğini vurguladı.

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