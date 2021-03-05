CHP'li İBB yapımına itiraz ettikleri camiyi sahiplendi!

Yunus Fırat Aydın, "Soğanlık Kartal'ımız için önemli bölge. Orada eski ve küçük bir cami vardı. Daha sonra külliye şeklinde hazırlanan planları Kartal Belediye Meclisi'ne getirdik. 2015 yılında İBB ve Karal Belediyesi arasında caminin yapımı için protokol imzalandı. Protokol ise cami planları içerisinde bulunan ve mevcut küçük caminin yanında bulunan Hazine Bakanlığı'na ait araziyi de yeni Soğanlık Merkez Camii planlarına katılmak üzere yapıldı. Bu arazi üzerinde karakol vardı. Biz Kartal Belediyesi yönetimine 'AK Parti döneminde yapılan Semt Konağı'nı karakola verelim. Karakolun olduğu alanı da cami arazisine katalım. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile protokol yapıldı" dedi.