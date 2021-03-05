Tunceli'de terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak kullanılamaz hale getirildi

Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 1062 kişilik personellin katılımıyla 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Mazgirt kırsalında 'Belçile ve Malinos' Alman çoban cinsi iz bulma köpeklerinin desteğiyle yapılan aramada teröristlerin kullandığı bir sığınak tespit edildi.