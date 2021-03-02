Millet İttifakı'nı üzecek gelişme! 8 kişi PKK/KCK'dan gözaltına alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ESKİ HDP MERSİN İL BAŞKANI TERÖRDEN TUTUKLANDI

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin'de HDP eski parti yöneticileri Z.Ö, A.K, N.E, M.G. ve C.K.'yı gözaltına alırken, eski HDP Mersin İl Başkanı M.I, Gaziantep'te yakalandı.