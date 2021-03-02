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Millet İttifakı'nı üzecek gelişme! 8 kişi PKK/KCK'dan gözaltına alındı

Son dakika haberleri... merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, ’nin eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2021
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Millet İttifakı'nı üzecek gelişme! 8 kişi PKK/KCK'dan gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ESKİ HDP MERSİN İL BAŞKANI TERÖRDEN TUTUKLANDI

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin'de eski parti yöneticileri Z.Ö, A.K, N.E, M.G. ve C.K.'yı gözaltına alırken, eski HDP Mersin İl Başkanı M.I, 'te yakalandı.

Ekipler terör bağlantısı bulunan B.Ö.'yü ise 'da gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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