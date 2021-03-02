Millet İttifakı'nı üzecek gelişme! 8 kişi PKK/KCK'dan gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, HDP’nin eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
ESKİ HDP MERSİN İL BAŞKANI TERÖRDEN TUTUKLANDI
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin'de HDP eski parti yöneticileri Z.Ö, A.K, N.E, M.G. ve C.K.'yı gözaltına alırken, eski HDP Mersin İl Başkanı M.I, Gaziantep'te yakalandı.
Ekipler terör bağlantısı bulunan B.Ö.'yü ise Diyarbakır'da gözaltına aldı.