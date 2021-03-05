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CHP'nin 'öğrenci' dediği militan PKK operasyonunda gözaltına alındı! Görüntüleri ortaya çıktı

olaylarındaki terör militanlarını görmezden gelen , "Onlar öğrenci" açıklamasında bulunmuştu. PKK/KCK terör örgütünün cezaevi ve yapılanmalarına yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişinin Boğaziçi eylemlerinde de yer aldığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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CHP'nin 'öğrenci' dediği militan PKK operasyonunda gözaltına alındı! Görüntüleri ortaya çıktı

'de PKK/KCK terör örgütünün cezaevi ve (HDK) yapılanmaları içerisinde yer aldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan birinin, Eskişehir'de düzenlenen eylemlerindeki görüntüleri ortaya çıktı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün cezaevi yapılanmasının deşifre edilerek eylem ve faaliyetlerinin önlenmesi ve bağlantılarının ortaya çıkarılması, suç ve suç unsurlarının tespiti amacıyla örgütün cezaevi ve HDK yapılanmaları içerisinde yer aldıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için operasyon kararı alındı.

Terör örgütünün hedef, amaç ve çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri, terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent merkezinin yanı sıra Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında eski İl Başkanı E.T.'nin de bulunduğu, eski Yönetim Kurulu üyeleri M.S.A. ile R.R. Eskişehir'de, D.A. ise Şırnak'ın Silopi ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan 4 zanlı, Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüphenin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

BOĞAZİÇİ EYLEMLERİNDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Öte yandan adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.R.'nin, yakın zamanda Eskişehir'de yapılan Üniversitesi eylemlerinde görüntülendiği ortaya çıktı. Şüphelinin, görüntülerde polis ile tartıştığı, slogan attığı ve eylemciler arasında ön saflarda bulunduğu görüldü.

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