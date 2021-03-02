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PKK elebaşı Murat Karayılan'a büyük şok! Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti

Son dakika haberine göre; Terör örgütü PKK'nın 'daki eğitim sorumlusu 'a gelerek teslim oldu. Dağda olan 151 teröristi fotoğraflarından teşhis eden kadın teröristten PKK'nın yapılanması ve terör faaliyetleriyle ilgili flaş itiraflar da geldi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 02.03.2021
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PKK elebaşı Murat Karayılan'a büyük şok! Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti

Terör örgütünün sözde özel güç yapılanması içinde, paramotor ve maket uçak eğitmeni olan "Siya" kod adlı kadın terörist A.D., Kuzey 'taki Dağından kaçarak peşmergeler aracılığıyla 'a gelip teslim oldu. Halen dağda olan 151 teröristi fotoğraflarından teşhis eden terörist tutuklandı.

EGE'YE AÇILACAKLARDI, İLK GRUP ÖLDÜRÜLÜNCE VAZGEÇTİLER

Hakkında Şırnak Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan kadın terörist, örgütünün son yapılanmasıyla ilgili şu itiraflarda bulundu: Uyuşturucu kullanan ağabeyinin baskısından bunalarak, BDP aracılığıyla örgüte katıldığını anlatan kadın terörist, "PKK'nın Kuzey Irak'taki yapılanması, 'de eğitilerek buraya gönderiliyor. PKK, limanından bölgesine açılım yapmak istedi. İlk grup, 'da öldürülünce plandan vazgeçildi ve yola çıkan iki grup geri döndü.

PARAMOTOR VE DRONE MALZEMELERİ ALMANYA'DAN GELİYOR

'Şahin' kod adlı uyruklu terörist Kuzey Irak'a gelip eğitim alıp geri ülkesine döndü. Bize havacılık, termal, paramotor ve drone malzemeleri ile elektronik ve teknik tüm malzemeleri kargoyla gönderiyor. Örgütün Özel kuvvetler yapılanması 'da yoğun faaliyet yürütüyor. Irak'tan veya Suriye'den 'ye gönderilen teröristlerin yakalandığı için, Avrupa'daki örgüt üyelerinin legal yollardan Türkiye'ye geçirilmesi kararı alındı.

KANLI SALDIRILARIN FAİLLERİNİ DE DEŞİFRE ETTİ

Polis 'in polisin hayatını kaybettiği İzmir Adliyesine yönelik saldırıda ev, araba ayarlayan eylem öncesi keşif istihbarat çalışmasını yapan 'Alişer' kod adlı teröristti. Harita Mühendisi ve halen Suriye'de örgütün havacılık faaliyetlerini yürütüyor. Ankara Vergi dairesine saldıran 'Ararat' kod adlı terörist ise Suriye'ye kaçmak isterken 'de kıstırılınca yakalanmamak için üzerindeki siyanürü içerek intihar etti. Vezneciler eylemini yapan 'Andok' kod adlı terörist ise Gara'ya düzenlenen hava harekâtıyla öldürüldü."

MURAT KARAYILAN BİZE HABER YOLLADI

", SİHA ve İHA'ları maket uçaklarla havada vurabilmek için havacılık eğitimine büyük önem veriyor. Bu birimin eğitimleri Gara bölgesinde sürüyordu. Birkaç deneme yapıldı, başarısız olunca eğitimler aksadı.

Gara'da yeraltı mağarasındayken Murat Karayılan bulunduğumuz yerin deşifre olduğunu ve her an hava harekâtıyla vurulabileceğimizi bildirdi. Hepimiz havacılık eğitimi alan elemanlardık. Bir grup Suriye'ye, bir grup da Zap'a geçti."

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