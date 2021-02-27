IKBY Başbakanı Barzani'den Fransız kanalında PKK tepkisi: 800 köy...

Komşu ülkelerin güvenliğinin herhangi bir şekilde istikrarsızlaştırılmasını desteklemediklerini kaydeden Barzani, şunları söyledi:

"Kesinlikle ülkemizin egemenliğini destekliyoruz. Hiç kimse herhangi bir ordunun varlığını istemez ancak Türk kuvvetlerinin müdahalesi için hiçbir gerekçe olmamalı, ki şu anda PKK onlara bu gerekçeyi veriyor."