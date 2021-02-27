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IKBY Başbakanı Barzani'den Fransız kanalında PKK tepkisi: 800 köy...

(IKBY) Başbakanı kanalına konuştu. Barzani, terör örgütü PKK nedeniyle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini belirterek, bölgede PKK'nın varlığına müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
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IKBY Başbakanı Barzani'den Fransız kanalında PKK tepkisi: 800 köy...

, 'da yayın yapan kanalına gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"PKK maalesef IKBY yetkililerinin iyi niyetinden yararlandı." diyen Barzani, terör örgütünün bölgede dağları, hatta yerleşim alanlarını işgal ettiğini ve bu nedenle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini dile getirdi.

Barzani, "Bazen çiftçilerin topraklarına erişimi engelleniyor. Çoğu zaman köylerden sınır dışı bile ediliyorlar. Bu yüzden bu durumun tırmanmamasını umuyoruz. Umuyoruz ki, PKK bu bölgedeki askeri varlığının kimseye hizmet etmeyeceğini anlayacaktır. Buna kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz." diye konuştu.

Komşu ülkelerin güvenliğinin herhangi bir şekilde istikrarsızlaştırılmasını desteklemediklerini kaydeden Barzani, şunları söyledi:

"Kesinlikle ülkemizin egemenliğini destekliyoruz. Hiç kimse herhangi bir ordunun varlığını istemez ancak Türk kuvvetlerinin müdahalesi için hiçbir gerekçe olmamalı, ki şu anda PKK onlara bu gerekçeyi veriyor."

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