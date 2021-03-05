05 Mart 2021, Cuma
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul açıklaması! Polikliniklerimizde hasta artışı görülüyor

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "’da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul açıklaması! Polikliniklerimizde hasta artışı görülüyor

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'da koronavirüsteki son durumu açıkladı.

BAKAN KOCA'NIN PAYLAŞIMI

"İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız." ifadelerini kullandı.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Hakkari , Van, Şırnak, Siirt, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa ,Muş, Bitlis, Batman ,Uşak, Mardin

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Karabük, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Aydın, Manisa, Bursa.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Kocaeli, Kırıkkale, Yalova

ÇOK YÜKSEK İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya ,Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye

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