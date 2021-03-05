Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul açıklaması! Polikliniklerimizde hasta artışı görülüyor

BAKAN KOCA'NIN PAYLAŞIMI

"İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız." ifadelerini kullandı.