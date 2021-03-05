05 Mart 2021, Cuma
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz

Sağlık Bakanı , Twitterdan yaptığı açıklamada "Şartlar ne olursa olsun sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz" dedi.

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Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz

Bakan Koca, Twitter hesabından Ordu'da 112 Acil Sağlık Çalışanlarının zorlu anlarını gösteren video paylaştı.

Koca yaptığı video paylaşımına, "şartlar ne olursa olsun sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz. Ordu ilimizi çok yüksek riskli bölgeden düşük riskli bölge haline getirmek için birlikte gayret etmeliyiz" ifadelerini ekledi.

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