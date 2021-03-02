02 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 81 ilin en güncel risk durumunu gösteren haritayı paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 81 ilin en güncel risk durumunu gösteren haritayı paylaştı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İllere Göre Risk Durumunu paylaşarak, “Mavi illerimiz de durumlarını korumalı” dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 81 ilin en güncel risk durumunu gösteren haritayı paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'İllere Göre Risk Durumunu' paylaştı.

Bakan Koca, "Haritamızın tamamının mavi olması için çalışacağız. Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı" ifadelerine yer verdi.

2 Mart koronavirüs tablosu 2 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Mutasyonlu il sayısı arttı! Yeni tedbirler kapıda MUTASYONLU İL SAYISI ARTTI! YENİ TEDBİRLER KAPIDA
İstanbulda harita nasıl maviye dönecek? İSTANBUL'DA HARİTA NASIL MAVİYE DÖNECEK?

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA