Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 81 ilin en güncel risk durumunu gösteren haritayı paylaştı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İllere Göre Risk Durumunu paylaşarak, “Mavi illerimiz de durumlarını korumalı” dedi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'İllere Göre Risk Durumunu' paylaştı.
Bakan Koca, "Haritamızın tamamının mavi olması için çalışacağız. Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı" ifadelerine yer verdi.
Haritamızın tamamının mavi olması için çalışacağız. Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı. pic.twitter.com/5IjAnWzGcj— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 2, 2021