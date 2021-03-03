Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mutasyon virüs görülen illerin 70'i geçtiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SABAH'ın sorularını cevapladı. Mutasyon virüs görülen illerin 70'i geçtiğini belirten Koca, "Oransal olarak giderek artmaya devam ediyor. Bulaşıcılığı daha fazla. Bulaştırıcılığı yüzde 30 ile yüzde 70 arasında arttığı şeklinde genel bir kanaat var ama bulaştırıcılığın oranını net olarak söylemek çok zor. Bulaşıcılığın her halükârda arttığını, vaka artışına bağlı olarak ağır hasta sayısının aynı oranda artmamasından görüyoruz. Bu iyi bir şey" dedi.