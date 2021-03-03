03 Mart 2021, Çarşamba
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mutasyon virüs görülen illerin 70'i geçtiğini açıkladı

'in kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, Sağlık Bakanı merak edilen soruları cevapladı. Mutasyon virüs görülen illerin 70'i geçtiğini belirten Bakan Koca, "Oransal olarak giderek artmaya devam ediyor. Bulaşıcılığı daha fazla." dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 03.03.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mutasyon virüs görülen illerin 70'i geçtiğini açıkladı

Sağlık Bakanı SABAH'ın sorularını cevapladı. Mutasyon virüs görülen illerin 70'i geçtiğini belirten Koca, "Oransal olarak giderek artmaya devam ediyor. Bulaşıcılığı daha fazla. Bulaştırıcılığı yüzde 30 ile yüzde 70 arasında arttığı şeklinde genel bir kanaat var ama bulaştırıcılığın oranını net olarak söylemek çok zor. Bulaşıcılığın her halükârda arttığını, vaka artışına bağlı olarak ağır hasta sayısının aynı oranda artmamasından görüyoruz. Bu iyi bir şey" dedi.



10 GÜNE GELECEK
Alman aşısının 10 gün içinde 'ye gelmesini beklediklerini ifade eden Sağlık Bakanı Koca, 'nin ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Yerli aşıda faz-2 aşamasının devam ettiğini belirten Koca, faz-1 için 3 veya 4 aşı çalışmasının her an başlayabileceğini söyledi.



11 MİLYON DOZ AŞILAMA
Koca, şu anda aşılamada 8 milyon 778 bin ilk doz, 1 milyon 800 bin ikinci doz olmak üzere 11 milyona yaklaştıklarını söyledi.
İller arasında şehirler arası yolculuğun nasıl olacağına ilişkin Bakan Koca, "Mümkün mertebe bu geçişlerin azaltılması gerekiyor ama şu an için biz onu pratikte uygulamayacağız, martı gözlemlemek istiyoruz" dedi.

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